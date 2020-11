Nio Aktie: Sensation

Die Aktie von Nio strebt einer weiteren Sensation entgegen. In den Handelsstunden vom Dienstag hatte der Kurs zunächst sogar Bewegungen in Richtung von 50 Euro vollzogen. Schlussendlich scheinen Investoren die ersten Gewinne teils vom Tisch genommen zu haben. Die Aktie ist nun bei etwas weniger als der magischen Marke verharrt. Allerdings sind die Chancen auf einen weitergehenden Ausbruch nach oben unverändert exzellent, so die Meinung von Analysten. Denn Nio ist einer der Konzerne, die vom anstehenden Politikwechsel in den USA profitieren werden.

Das zeigte sich schließlich auch am Dienstag. Denn in den USA hatte Donald Trump in der Nacht zuvor angekündigt, dass er seine Behörden anweise, den Übergang zur Regierung von Joe Biden zu ermöglichen. Dies galt bis dato als größte Blockade, die möglich sei. Wenn es zu einem geordneten Übergang der Regierung kommt, dann wird Biden mit der Inauguration am 20. Januar die USA wieder zurück in das UN-Klimaschutzabkommen führen, so heißt es. Das bedeutet dann gleichfalls, dass die USA in den Bereich der E-Mobilität ebenfalls investieren müssen. Eine der Top-Adressen dafür ist und bleibt die Adresse Nio.

Nio: Das gefällt

Schließlich hat der chinesische Konzern ein Auto entwickelt, dessen E-Ladekapazität 900 km reichen soll. Dies entspricht durchaus dem, was im klassischen Verbrennungsbereich möglich ist. Insofern sei der Konzern, so vermuten Analysten, für Investitionen oder für den Gesamtmarkt am Ende prädestiniert.

Zudem würde Nio aus dieser Sicht auch davon profitieren, dass die Akkus innerhalb von fünf Minuten austauschbar sein sollen, sofern die Nutzer entsprechend spezialisierte Stationen anfahren. Ein besseres Konzept für die Nutzbarkeit des Fahrzeugs scheint nicht vorhanden.

Vor diesem Hintergrund ist der charttechnische Trend enorm: Die Aktie hat nach dem gestrigen Handel noch die runde Marke von 50 Euro vor sich. Darüber scheinen jedoch 60 Euro durchaus in dieser Dynamik erreichbar.





