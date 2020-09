Nio-Aktie – Die Luft ist raus! Widerstand bei 20$!

Seit einigen Handelstagen pausiert die Nio-Aktie und pendelt an der Marke von 20$ hin und her! Soweit ein Kursverhalten, welches durchaus positiv zu vermerken ist. Denn so wird die weiterhin extrem überkaufte Chartsituation abgebaut! Immerhin zeigen die Standard-Indikatoren – und hier vor allem der MACD – noch sehr hohe Werte an. Der RSI spiegelt zudem ein Warnsignal wider – das jüngste Kurshoch wurde nicht mehr mit einem neuen Hoch im RSI bestätigt! Die Schwungkraft hat nachgelassen, die Luft ist raus! Einen weiteren extremen Wert zeigt hingegen nach wie vor der prozentuale Abstand zwischen der 200-Tage-Linie und dem Kurs mit über 200 Prozent an!

Anleger sollten aufgrund der Chartsituation durchaus auch einen kräftigeren Rücksetzer bis an die 50-Tage-Linie mit einplanen! Diese notiert aktuell bei 13,50$ – hier wäre mit erster deutlicher Unterstützung zu rechnen! Sowohl hinsichtlich der Chartsituation als auch in Verbindung mit einer extrem hohen Marktkapitalisierung in Relation zu den erwarteten Verkäufen / Umsätzen des chinesischen E-Autobauers wären Rücksetzer und weitere Gewinnmitnahmen denkbar! Jedes neue Hoch hingegen würde wider Erwarten die Euphorie weiter anheizen!

