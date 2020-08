Nio-Aktie – Katastrophe voraus?

Das nahmen die Anleger zum Anlass, um auf den Verkaufsknopf zu drücken! Die jüngsten Zahlen des chinesisches Automobil-Herstellers waren nicht nach dem Geschmack der Anleger. So konnte Nio zwar das Ergebnis pro Aktie steigern und der Verlust pro Aktie fiel mit -0,15$ geringer aus als von den Analysten im Konsens erwartet (-0,26$). Doch der Umsatz blieb hinter den Schätzungen zurück. Der Umsatz betrug im zweiten Quartal 494,4 Millionen US-Dollar, geschätzt wurden hingegen 504,01 Millionen US-Dollar. Schnelles Wachstum sieht anders aus! Und nur ein exorbitantes Wachstum mit positiven Überraschungen rechtfertigt in irgendeiner Weise auch die sehr hohe Bewertung von Nio! So bildete sich mit Vorlage der Daten eine längere schwarze Tageskerze aus!

Sowohl die lange schwarze Tageskerze als auch der jüngste Ausbruch aus einem Aufwärtstrendkanal nach unten – ohne weitere Anschlusskäufe und Fortsetzung der Euphorie im Chart – müssen als Warnsignal betrachtet werden! Weitere Gewinnmitnahmen vor allem auch unter die runde Marke von 10$ wären negativ. So könnte dann die 50-Tage-Linie geknackt werden und sich die jüngste Euphorie in Ernüchterung wandeln – auch weitere dynamische Gewinnmitnahmen / Verkäufe wären so wahrscheinlich! Denn eines ist recht klar: Die aktuelle Marktkapitalisierung ist mehr durch viel viel Hoffnung entstanden als duch harte fundamentale Fakten!

