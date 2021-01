Nio Aktie: Ist jetzt die Zeit, um Nio zu kaufen? Zoom, Amazon, DoorDash

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Nio ist in Chinas Premium-Elektrofahrzeugmarkt tätig. Das Unternehmen entwirft, produziert und vertreibt intelligente und vernetzte Premium-Elektrofahrzeuge und treibt Innovationen bei Technologien der nächsten Generation in den Bereichen Konnektivität, autonomes Fahren und künstliche Intelligenz voran. Zum Abschluss des Jahres 2020 meldete Nio am 17. November Ergebnisse für das dritte Quartal, die dank starker Auslieferungen und Margenverbesserungen über den Konsenswerten lagen. Warum sind die Aktien von Nio in Bewegung? Kürzlich wurden die Aktien mehrerer chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen niedriger gehandelt, da es sich um einen potenziellen Ausverkauf nach der jüngsten Rallye des Sektors im November und Dezember handelte.

Zoom Video Communications bietet eine Video-First-Kommunikationsplattform in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika an. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Zoom Meetings und Zoom Phone, das HD-Video, Sprache, Chat und Content Sharing über mobile Geräte, Computer und Konferenzraumsysteme bietet. Die Zoom-Aktien werden niedriger gehandelt, möglicherweise aufgrund von Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg der Aktie im Jahr 2020. Der Optimismus bezüglich des Impfstoffs COVID-19 könnte die Aktie ebenfalls belasten, da die Einführung des Impfstoffs durch Moderna (NYSE:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE) und AstraZeneca (NASDAQ:AZN) die Nutzung von virtuellen Kommunikationsplattformen verringern könnte.

Als eine der umsatzstärksten E-Commerce-Plattformen der Welt ist Amazon mehr als nur Einzelhandelsdienstleistungen. Zu den Einnahmequellen des Tech-Riesen gehören auch Kindle, Audible und Musik-Abonnements sowie die IT-Service-Management-Tochter AWS. Die Aktien von Amazon.com werden inmitten der Marktstärke höher gehandelt, nachdem Präsident Donald Trump am Sonntag ein 900-Milliarden-Dollar-Gesetz zur Unterstützung des Koronavirus unterzeichnet hat.

DoorDash entwickelt Technologie für Restaurants und andere Händler, um sich mit Kunden über eine Lieferanwendung zu verbinden. Das Unternehmen beliefert Kunden in den Vereinigten Staaten. DoorDash-Aktien werden inmitten anhaltender Volatilität nach dem jüngsten Börsengang des Unternehmens niedriger gehandelt. Der COVID-19-Impfstoff-Optimismus hat auch die Aktien von Restaurants und Wiedereröffnungen angehoben, was die Aussichten für Essenslieferdienste belasten könnte.





