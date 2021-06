Nio Aktie – Ist die Korrektur endlich vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die chinesischen Elektrofahrzeughersteller Nio und XPeng meldeten zum Wochenstart jeweils ihre Auslieferungen für den letzten Monat. Beide konnten den zuletzt positiven Trend bestätigen, auch wenn die absoluten zahlen noch sehr gering sind gegenüber den traditionellen Autoherstellern, die im vergangenen Jahr massiv in ihre Flotte investierten. Sorgen bereiten derzeit aber vor allem die Halbleiterflaute, sodass die Produktion darunter leiden könnte. Es herrscht fast schon eine Kauf-Panik bei den nötigen Chips. Eine Art Rausch wie auf Toilettenpapier zu Beginn der Pandemie. Die Lieferketten sind nicht nur für Nio und Xpeng ein Problem, sondern stellen auch für den Branchenprimus Tesla die größte Herausforderung dar.



Nio und XPeng überzeugen mit guten Zahlen

Nio mit Sitz in Shanghai konnte im letzten Monat insgesamt um 95 % auf 6.711 Einheiten steigern während der kleinere Konkurrent XPeng mit Sitz in Guangzhou einen Anstieg der Auslieferungen um 483 % auf 5.686 Fahrzeuge verzeichnen konnte.

"Im Mai wurde die Produktion und Auslieferung für einige Tage aufgrund der unregelmäßigen Versorgung mit Halbleiter und bestimmter logistischer Anpassungen beeinträchtigt", sagte Nio in einer Pressemitteilung. Basierend auf dem aktuellen Produktions- und Lieferplan wird das Unternehmen jedoch in der Lage sein, die Auslieferung im Juni zu beschleunigen, um die Verzögerungen aus dem Mai auszugleichen.

Besonders gefragt, ist derzeit das Nio Flaggschiff-SUV ES8, aber auch der Hochleistungs-SUV ES6 und das Premium-Coupé-SUV EC6. Bis heute hat das in Shanghai ansässige Unternehmen 109.514 Fahrzeuge ausgeliefert. Das Unternehmen hält trotz Lieferproblemen an seinen Zielen fest. Im zweiten Quartal sollen weiterhin 21.000 bis 22.000 Einheiten an die Kunden ausgeliefert werden. Dies wäre ein weiterer Rekord für Nio.



XPeng konnte sich ebenfalls über eine rege Nachfrage nach seiner Sportlimousine P7 und dem Kompakt-SUV G3 erfreuen. Die Auslieferungen des P7 erreichten ein Rekordhoch von 3.797 Einheiten. Im bisherigen Jahresverlauf stiegen die Auslieferungen um 427 % auf 24.173 Einheiten, was auf die Einführung der P7 Wing Edition mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien zurückzuführen ist.

Bisher scheinen die Unternehmen dem Gegenwind durch die Chipknappheit trotzen zu können. Der Halbleitermangel, der wachsende Wettbewerb und die teilweise hohe Bewertungen dieser neuen EV-Hersteller könnten sich jedoch noch deutlich verstärken, wenn die Situation länger anhält als bisher gedacht.



Wie könnte es für die Nio Aktie weitergehen?

Gebeutelt durch die allgemeine Marktschwäche im März kam auch die Nio Aktie deutlich unter Druck. Seit dem Hochpunkt bei 66,98 USD zum Jahreswechsel korrigierte die Nio Aktie die vorherige Rally. Mit dem Abtauchen unter 56,32 USD Mitte Februar folgte ein Abverkauf bis auf 31,87 USD. In der zweiten Märzhälfte kam es dann ausgehend von 31,87 USD zu einer Erholung. Mit einem Anstieg auf 45,21 USD sah es zunächst nach einem Comeback der Bullen aus. Jedoch war der Anstieg nur von kurzer Dauer. Erneut setzten sich die Verkäufer durch und der Nio Kurs fiel erneut in Richtung 31,87 USD und unterbot dieses Level sogar kurzfristig. Seit dem Tief bei 30,72 USD erholte sich der Kurs wieder. Somit wurde ein möglicher Doppelboden in der Nio Aktie gesetzt, den die Aktie über dem Widerstand bei 43,21 und 45,65 USD aktivieren muss. Gelingt also ein Anstieg über 43,20 USD wäre eine weitere Rally in Richtung 56,26 USD und 66,98 USD möglich. Unter 31,87 USD dagegen wäre die Stabilisierung und Bodenbildung erneut in Gefahr und ein weiterer Abverkauf in Richtung 23,61 USD und 20,82 USD wäre möglich.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 02.06.21

