Nio-Aktie: Ist das der Befreiungsschlag?

Eigentlich schien es für die Nio-Aktie in diesem Jahr blendend zu laufen. Trotz Corona-Krise und den daraus resultierenden Konsequenzen konnte der Elektroautobauer immer wieder hervorragende Verkaufszahlen und fast noch bessere Zukunftsaussichten vorweisen. Das belohnten die Anleger mit stark steigenden Aktienkursen.

Im Hoch ging es für die Nio-Aktie bis auf 57,20 US-Dollar, zu Jahresbeginn wurde der Titel noch zu rund 3,70 Dollar gehandelt. Der fulminante Aufwärtstrend fand kürzliche jedoch ein jähes Ende. Befürchtungen um ein mögliches Delisting an den US-Börsen trieb viele Anleger zu (vorzeitigen) Verkäufen und Gewinnmitnahmen. Aktuell dürfte sich bei den Börsianern aber wieder Hoffnung breitmachen.

Im Dezember stürzte die Nio-Aktie von ihrem bisherigen Höchstwert unsanft bis auf gut 40 Dollar herunter. Befürchtungen um einen anhaltenden Abwärtstrend waren noch vor wenigen Tagen allzu gut zu verstehen. In der laufenden Woche meldeten sich nun aber die Bullen wieder zurück und heizten dem Kurs des Papiers ordentlich ein.

Um mehr als 13 Prozent ging es mit dem Titel in Richtung Norden. Die Verluste der vergangenen Wochen geraten damit noch längst nicht in Vergessenheit. Zumindest zeigt sich aber, dass Nio sich trotz der zuletzt eher negativen Meldungen noch über viel Unterstützung seitens der Anleger erfreuen kann.

Die gute Laune hielt im Handel am Freitag zunächst an. Mit der Nio-Aktie ging es bis zum Nachmittag an den US-Börsen um immerhin 1,1 Prozent aufwärts. Die Kurse konnten dadurch bis auf respektable 46,50 Dollar klettern.

Machen die Bullen jetzt noch etwas mehr Druck, könnte es schon bald zu einem nachhaltigen Ausbruch und Kaufsignal kommen. Nördlich von 48 Dollar würde zumindest charttechnisch kaum etwas eine Rückkehr zum 52-Wochen-Hoch bei 57,20 Dollar verhindern. Bleibt also zu hoffen, dass die Käufer jetzt den Mut nicht verlieren.





