Nio Aktie: Hammer!

Die Aktie von Nio war in den zurückliegenden Tagen massiv unter Druck geraten. Das chinesische Unternehmen konnte noch nicht einmal mehr die wichtigste Untergrenze im Bild halten. Es drohte, so hieß es mancherorts, sogar ein kleiner „Crash“ in dem Sinne, dass es zu einem Ausverkauf kommen könne. Die Wahrscheinlichkeit für ein solches Szenario ist und war jedoch falsch. Das Unternehmen dürfet aus Sicht der Analysten weiterhin für einen starken Aufwärtstrend mit einem attraktiven Kursziel stehen.

Konkret: Die Aktie hat in den vergangenen Wochen unter dem Strich immer noch ein Plus von gut 10 % geschafft. Dabei sind die Notierungen innerhalb von drei Monaten allerdings um gut 170 % aufwärts marschiert. Dennoch stellt sich die Frage, wie weit der Marsch gehen kann. Zwei Faktoren belasteten zuletzt.

Die USA haben ohne Zweifel China als Hauptfeind der langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung ausgemacht. Dies führt derzeit zu einem Streit darüber, ob chinesische Unternehmen, denen die Behörden mangelnde Transparenz über die Beteiligung des Staates vorwerfen, von den Börsen in den USA genommen werden können. Der Prozess allerdings würde sich ohnehin bis zu drei Jahre hinziehen. Der schnelle Kursabschlag war in diesem Fall deutlich übertrieben.

Die Aktie ist – dies als zweiter Faktor – allerdings deshalb unter Druck geraten, weil der Titel zuletzt über 10 Euro nachgab. Dies entsprach einem Rücksetzer in Höhe von über 20 %. Die Rücksetzer jedoch waren wiederum auf die US-Problematik und eine zu starke Reaktion zurückzuführen.

Tatsächlich sieht es so aus, als sollten die Notierungen den charttechnischen und technischen Aufwärtstrend fortsetzen können. Die wichtigste Hürde dabei findet sich aktuell in Höhe von 40 Euro. Ist die überwunden, sind auch Notierungen zwischen 45, 50 und sogar bis zu 60 Euro denkbar, heißt es.





