Nio Aktie: Hammer!

Nio bietet derzeit nach Meinung beobachtender Analysten eine deutliche Wende im Verlauf der vergangenen Tage an. Nachdem die Aktie noch in der zurückliegenden Handelswoche mit dem Rücksetzer um über 20 % die Negativschlagzeilen beherrschte, hat sich der Trend in dieser Woche gefangen. Am Dienstag ging es für den chinesischen Konzern erneut etwas aufwärts. Nach dem Gewinn um 2 % steigt der Optimismus wieder, zumal sich eine entscheidende US-Wahl nun nähert.

Konkret: Am 14. Dezember fallen in den USA mit der Wahl des US-Präsidenten durch die Wahlmänner die Würfel „endgültig“. Dies wird die Schlagzeilen jener Tage beherrschen und damit auch den eigentlichen Kern des Nio-Erfolgs wieder berühren. Das vormalige Kursziel scheint noch immer intakt zu sein.

Der chinesische Konzern revolutioniert die E-Mobilität. Mit einer möglichen Reichweite über 900 km können die Nio-Lösungen den Markt der konventionellen Antriebsverfahren erobern. Dies wird in den USA nach der Wahl von Joe Biden nicht ganz auszublenden sein. Biden möchte die USA zurück in das UN-Klimaschutzabkommen führen. Das wiederum bedeutet, dass der Ausstoß an CO-2-Schadstoffen zurückgeführt werden muss.

Dafür ist unter anderem die E-Mobilitätsindustrie unabdingbar, womit sich der Kreis auch für Nio schließt. Die Stimmung könnte, so Beobachter, also wieder deutlich besser werden, wenn die US-Wahl am 14. Dezember plötzlich abgeschlossen zu sein scheint.

Doch auch die charttechnischen Analysten merken weiterhin an, dass Nio sich stark präsentiert. Selbst bei der jüngsten Abwärtsfahrt konnten die vermuteten Unterstützungen bei knapp 35 Euro bestätigt werden, was wiederum als gutes Zeichen gilt. Die entscheidende Hürde für ein kurzfristiges Comeback in einen sehr starken Aufwärtstrend dürfte die Marke von 40 Euro sein. Hier entscheidet sich ggf. schon in den kommenden Tagen die Entwicklung, die ab dem 14. Dezember besonders interessant zu werden verspricht.





