Nio Aktie: Hammer!

Nio hat die Börsenwelt am Mittwoch in Atem gehalten. Die Aktie stürzte zwischenzeitlich weiter ab, nachdem schon der Vortag sehr schlecht verlaufen war. Der Titel konnte noch nicht einmal mehr die Marke von 35 Euro halten – es sah nach einem Crash aus. Das jedoch ist schlicht ein Irrtum, wie Experten versichern.

Denn Nio hat keine wirtschaftlich fragwürdigen Daten an den Markt gegeben noch in anderer Hinsicht Zweifel daran gelassen, dass es weiter aufwärts geht. Die Investoren zeigten sich ggf. geschockt davon, dass in den USA im Repräsentantenhaus die Börsenzukunft auf dem Spiel stand. Dort sollte das Haus dafür sorgen können, dass Nio und / oder auch Xiaomi von den Kurszetteln verschwinden können oder sollten. Dies war von vornherein aussichtslos. Im Gegenteil: Nio ist damit jetzt so stark wie nie.

Die Aktie erholte sich zwar erst im Laufe des Handelstages, gewann dabei aber kräftige 5,3 % dazu. Das heißt, der Wert schaffte schließlich sogar wieder den Sprung nahe an 40 Euro heran. Hätte der Handel abends um 22.00 Uhr noch mehr Händler angezogen, dann wäre es angesichts der starken Dynamik ggf. noch einmal weiter aufwärts gegangen.

Nichtsdestotrotz ist die Angst vor dem Absturz schon wieder verschwunden. Damit hat der Wert nun die Chance, die vormaligen Tops bei 47 Euro zu avisieren oder dann sogar zumindest 50 Euro als Kursziel ins Auge zu fassen.

Wirtschaftlich gibt es schon deshalb keine Zweifel, weil die Vorteile der Technologie auch in den USA zählen werden. Die US-Amerikaner wollen unter Joe Biden zurück in das UN-Klimaschutzabkommen. Dafür aber müssen die Pläne für eine neue Klimaschutzpolitik greifen – dazu zählt die E-Mobilität. Nio bietet 900 km Reichweite an – das ist eine weiterhin extreme Ansage.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.