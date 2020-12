Nio Aktie – Geldprobleme?!

Noch Anfang 2020 war die Welt für die Nio-Aktie nicht in Ordnung. Allein aus dem Verkauf der E-Autos konnte das Geschäft nicht finanziert werden. Der operative Cash-Flow reicht einfach nicht, um den hohen Kapitalbedarf zu decken. So wurde im März 2020 eine Wandelanleihe platziert. Diese Anleihe läuft zum 05. März 2021 aus. Doch die Käufer der Wandelanleihe können ab dem 05. September 2020 diese in Class A Nio-Aktien, den ADS tauschen. Der Umtauschpreis der Wandelanleihe beträgt 3,50 US-Dollar. Mit den nun stark angestiegenen Kursen der Nio-Aktie in den vergangenen Monaten durchaus auch eine Gelegenheit! Doch scheinbar braucht das Unternehmen wieder neues Kapital!

So meldeten die Nachrichtenticker am 10. Dezember, dass das Unternehmen den Verakuf von 60 Millionen ADS anbietet. Morgan Stanley und Hong Kong Securities sollen diese Transaktion begleiten! Letztlich nutzt das Unternehmen so geschickt die aktuelle Börsen-Euphorie im Bereich der E-Autos und für die Nio-Aktie, um frisches Kapital einzusammeln! Damit wird allerdings auch ersichtlich, dass trotz der guten Auftragslage und des Wachstums in den ersten Monaten 2020 das Unternehmen weiterhin auf Fremdkapital angewiesen ist. Die Gewinne sprudeln scheinbar nicht wie erforderlich, um aus eigener Kraft zu wachsen. Auf der einen Seite darf dieser Umstand als Warnsignal gelten, dass auf absehbare Zeit keine nennenswerten Gewinne erwirtschaftet werden – auf der anderen Seite wächst das Unternehmen weiter an. Und das ist wiederum positiv!

Die Verschnaufpause in den letzten Wochen führt die Nio-Aktie nun an ihren seit Ende Mai 2020 bestehenden Aufwärtstrend. Auch wird die 50-Tage-Linie getestet. Eine weitere Fortsetzung der Seitwärtsbewegung darf favorisiert werden!





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.