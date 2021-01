Nio Aktie: Gebrauchtwagen-Service in China startet!

Weitere Suchergebnisse zu "Nio ADR":

Im Einklang mit seinem Schwerpunkt auf Service und Support hat Nio Inc – ADR (NYSE :NIO) die Einführung eines gebrauchten Pflegeservices in seinem Heimatmarkt China angekündigt.

Nio hat am Sonntag offiziell einen Gebrauchtwagenservice namens Nio Certified für Käufer von Nio-Gebrauchtwagen gestartet. Das Unternehmen plant eine Investition von 3 Milliarden Yuan (459,21 Millionen US-Dollar) in diesen Service über fünf Jahre.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nio?

“Der Start von NIO Certified markiert den Abschluss des Servicekreislaufs über den gesamten Lebenszyklus von NIO-Autos”, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.

Die Einführung kommt nach einem sechsmonatigen Probebetrieb, fügte es hinzu. Nio merkte an, dass es bis zum 31. Dezember 2020 insgesamt 75.641 Fahrzeuge durch das Testprogramm ausgeliefert hat, mit einer Gesamtlaufleistung von mehr als 1,4 Milliarden Kilometern.

Nio sagte, dass es ein landesweites Netzwerk von Gebrauchtwagenhändlern aufgebaut hat, das eine breite Palette von Dienstleistungen anbietet, einschließlich Fahrzeuginspektion, Bewertung, Erwerb und Verkauf. Das Unternehmen sagt, dass es wettbewerbsfähige Preise und schnelle Transaktionen bietet. Alle Gebrauchtwagen von NIO Certified haben 286 Tests bestanden, die für Fahrzeuge mit neuer Energie entwickelt wurden, und werden mit rückverfolgbaren Fahrzeuginformationen geliefert, sagte das Unternehmen.

10 As China Plans 20% EV Subsidy Cut In 2021 NIO Certified ermöglicht es Käufern, ihre Autos innerhalb von sieben Tagen nach dem Kauf zurückzugeben oder um Ersatz zu bitten. Die Autos, die über den Service gekauft werden, kommen mit anderen kostenlosen Leistungen wie einer verlängerten Herstellergarantie für ein Jahr oder 30.000 Kilometer ab Kaufdatum, einem kostenlosen 7-kW-Power-Home, lebenslanger kostenloser Pannenhilfe, lebenslanger kostenloser Auto-Konnektivität und dem gleichen Batterie-as-a-Service-Programm, das mit einem neuen Auto kommt.

Gratis PDF-Report zu Nio sichern: Hier kostenlos herunterladen

Nio bietet auch authentischen Ersatz von Teilen in Gebrauchtwagen und aktualisiert ihre Software und Hardware vor der Auslieferung. Der Batterietausch stellt die Gesundheit der im Servicenetz verfügbaren Batterien sicher, so das Unternehmen.

NIO Certified bietet auch Vorteile für den Wiederkauf, einschließlich NIO-Wertpunktprämien, Batterie-Upgrades mit 40 % Rabatt und Rabatte für Nio Pilot und autonome Fahrpakete.

NIO Certified wird als ein Schritt gesehen, um die Verkaufsdynamik des Unternehmens zu beschleunigen, insbesondere zu einer Zeit, in der der größere Rivale Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) begonnen hat, sein in China hergestelltes Model Y zu einem reduzierten Preis im Vergleich zu importierten Modellen zu verkaufen.

Nio meldete für Dezember einen Anstieg der Auslieferungen um 121% im Vergleich zum Vorjahr und krönte damit ein Jahr, in dem sich das Unternehmen von einem COVID-19-bedingten Abschwung in den ersten beiden Monaten des Jahres stark erholte.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.