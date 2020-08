Nio-Aktie - Euphorie wegen 3.533 Autos!?

Mit einem Kurssprung reagierten die Nio-Aktien auf eine Meldung des Unternehmens. So gab Nio bekannt, dass im Juli insgesamt 3.533 Fahrzeuge ausgeliefert wurden. Das ist die zweithöchste Zahl des Unternehmens. Im Vorjahresvergleich ein Plus von 322%. Zudem soll das neue Modell des Unternehmens im September beginnen! Zudem zeigen sich im Detail der Meldung, dass durchaus noch mehr Fahrzeuge gebaut werden könnten – sofern es nicht Versorgungsschwierigkeiten bei Lieferanten gegeben hätte – und die Produktion aufgrund der Einrichtung von Werkzeugen für das neue Modell nicht 5 Tage stillgestanden hätte. Alles in allem wird die Meldung positiv von den Anlegern aufgenommen! Zudem erklärt der CEO von Nio, dass das Auftragsvolumen einen Rekord erreicht hat.

Es gilt natürlich, der Markt hat immer Recht. Und die Euphorie um Nio (oder Tesla) schickt die Aktien der Elektroauto-Bauer in den Himmel. Bei der gegenwärtigen Marktkapitalisierung von über 15 Milliarden US-Dollar wird jedoch die Latte für das Wachstum astronomisch hoch gehängt! Eine ähnliche Marktkapitalisierung erreicht zum Beispiel Fiat Chrysler. Mit einer Produktion von 4,4 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2019 erreicht Fiat Chrysler pro Tag eine doppelt so hohe Fertigungsanzahl wie Nio!

