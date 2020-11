Nio-Aktie: Da wird einem schwindelig!

Der Elektroautobauer Nio war den meisten hierzulande bis vor Kurzem kaum ein Begriff. Bis heute ist die Marke in hiesigen Gefilden kaum bekannt. Zumindest an der Börse hat sich das spätestens im Frühjahr geändert. Die Nio-Aktie katapultierte sich in immer neue Höhen. Zu verdanken hat das Papier dies einem regelrechten Hype rund um den Sektor der Elektroautos. Mittlerweile sind die Kurse schon derart in die Höhe geschossen, dass das junge Unternehmen so manchen Traditionshersteller deutlich hinter sich lassen kann. Das spricht zwar nicht zwingend für weitere Erfolge in der Zukunft und es ist auch kein Garant für weitere Kurssteigerungen. Dennoch ist es eine Erwähnung wert.

Der amerikanische Nachrichtendienst „Bloomberg“ schätzte den Börsenwert von Nio kürzlich auf unglaubliche 57,7 Milliarden US-Dollar. Damit würden die Chinesen den einst größten Autohersteller der Welt in Form von General Motors überholen. Jener bringt es auf einen geschätzten Börsenwert von „nur“ 53 Milliarden Dollar. Die Entwicklung zeigt sehr eindrucksvoll, in welche Richtung es in Zukunft gehen wird. Der Erfolgszug der Elektroautos scheint kaum noch aufzuhalten zu sein. Viele Traditionsmarken, darunter auch Volkswagen und Daimler, müssen sich eingestehen, diesen Trend viel zu lange verschlafen zu haben.

Die hohen Kurse sind auf den ersten Blick natürlich eine gute Nachricht für die Anleger. Allerdings schwingt immer auch die Gefahr einer möglichen Korrektur mit. Auf jeden Höhenflug kann prinzipiell ein ebenso tiefer Fall folgen. Sollten sich die Aktionäre in Massen zu Gewinnmitnahmen hinreißen lassen, könnte es noch ein böses Erwachen geben. Ob der jetzige Börsenwert in Anbetracht der Größe und Umsätze von Nio angemessen ist, sei an dieser Stelle dahingestellt. Bisher kann das Papier sich aber gut behaupten. Zwar ging es am Freitag um rund 1,7 Prozent abwärts. Damit gerät der generelle Aufwärtstrend aber noch nicht ansatzweise in Gefahr.





