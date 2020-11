Nio Aktie: Blitzcrash!?

Weitere Suchergebnisse zu "Nio ADR":

Nio soll einigen Kommentaren nach vor einem neuen Crash oder einem Blitzcrash oder aber einem Kursrutsch stehen, der größer sei als gedacht. Dies sind die Kommentare der vergangenen Wochen, die sich allerdings nach dem Rausch am Ende der zurückliegenden Woche nicht mehr bestätigen dürften. Allein am Freitag konnte die Aktie von Nio mit einem erneuten Aufschlag von über 1,8 % auf ein Kursniveau springen, das zuletzt nicht mehr für möglich gehalten war. Nun dürfte das nächste Kursziel zunächst bei 50 Euro liegen. Darüber seien, so einige Analysten, sogar 60 Euro rasch möglich.

Große Chancen





Die Chancen, heißt es in den Analysten, seien groß. Schließlich befinde sich die Aktie in einem starken und nachhaltigen Aufwärtstrend, mit dem noch vor mehr als einer Woche kaum jemand gerechnet hatte.

Erinnern wir uns zurück, da das Geschehen auch die aktuellen Chancen begründet. Nio war am Freitag vor einer Woche von einem Short-Angriff überrascht worden. Das Unternehmen aus China soll(te) von Notierungen jenseits der Marke von 40 Euro massiv gedrückt werden. Vermeintlich ging es darum, dass Short-Investoren die Aktie, die sie nur geliehen haben, zu einem günstigeren Kurs wieder aufkaufen wollten.

Der Wert stürzte binnen eines Handelstages wieder um 10 Euro ab. Die schlussendliche Erholung auf 37 Euro zeigte allerdings schon vor der vergangenen Woche an, wohin die Reise eigentlich geht. Nun sind die Notierungen mit fast 10 % in der zurückliegenden Woche wieder in einen massiven charttechnischen und auch statistischen Aufwärtstrend zurückgekommen.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nio?

Der Titel dürfte nach nun 88 % in einem Monat die nächste Runde erklimmen, so die Auffassung der Beobachter. Die Notierungen sind dabei in Richtung des Allzeithochs bei gut 47,50 Euro unterwegs – und haben keine Hürden mehr.

Auch die technische Analyse sieht zur neuen Woche die nächste Chance – alle Indikatoren wie die relative Stärke, das Momentum und die GDs zeigen steigende Notierungen.





