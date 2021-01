Nio: 2021 – gewaltig!

Nio ist eines der stärkste größeren Unternehmen des abgelaufenen Jahres 2020 gewesen. Die Aktie hat in den vergangenen drei Monaten einen Aufschlag in Höhe von 112 % geschafft. Jetzt ist da Jahr mit einem weiteren größeren Paukenschlag zu Ende gegangen. Dies dürfte die Aussichten für das Jahr 2021 noch einmal verbessern können.

Vor genau einem Jahr noch waren die Aussichten deutlich schlechter. Seither hat der Aktienkurs nun zunehmend Fahrt aufgenommen. Alleine in den zurückliegenden 12 Monaten des Corona-Jahres (!) gelang es, 1.640 % zu gewinnen. Exakt 1.637,32 % – und damit deutlich mehr als die meisten Hype-Unternehmen für sich verbuchen konnten.

In den zurückliegenden vier Wochen dagegen ist der Kurs etwas unter Druck geraten. Es ging um 16,6% abwärts. Das wiederum änderte nichts daran, dass das Börsenjahr mit dem Plus von 1,6 % im Späthandel kurz vor Jahresende in die Pause ging.

Also: Die Aussichten aus charttechnischer Sicht haben sich dennoch deutlich verbessert. Schließlich ist das Unternehmen nun im Aufwärtstrend weiterhin verankert und steht praktisch unmittelbar davor, die Marke von 40 Euro zu überwinden.

Wenn dies gelingt, werden auch andere Tops schnell wieder in den Vordergrund rücken. Bei 47 Euro war im Aufwärtsmarsch eine Hürde aufgebaut worden. Das neue Allzeithoch allerdings wäre erst erreicht, wenn diese Marke überwunden ist.

Im US-Handel sind die Tops über der markanten 50-Dollar-Hürde. 55 Dollar wären die nächste erreichbare Basis für den Aufwärtstrend.

Hintergrund für die Aufwärtsfahrt wird auch 2021 vor allem die US-Situation um den Klimaschutz sein. Der neue US-Präsident Joe Biden erklärte, dies sei das neue Regierungsziel Nr. 1. Damit hat die Aktie von Nio beste Voraussetzungen. Schließlich wurde die Reichweite im E-Mobilitätsbetrieb auf 900 km erhöht.





