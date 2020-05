Nimmt Nike die Hürde?

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

Der Aktienkurs von Nike steht vor dem Überwinden der wichtigen Chartmarke bei 90 US-Dollar. Im Erfolgsfall könnte das Papier mittelfristig bis auf 102 US-Dollar steigen, was beim gehebelten Turbozertifikat einem Zugewinn von 55 % entspricht.

Das Fiskaljahr bei Nike endet am 31. Mai. Im Jahr 2020 überspannt Nike´s 4. Quartal exakt jenes realwirtschaftliches Desaster, welches der Covid 19-lock down hinterlassen hat. Ohne die billionenschweren Hilfspakete der Regierungen und der Notenbanken würden die Aktienmärkte beträchtlich tiefer notieren und die ökonomischen Verwerfungen akkurater wiederspiegeln. Nachdem sich viele Short-Seller die Finger verbrannt haben, lautet am US-Markt die Devise, nicht gegen die FED zu spekulieren. Weiters lebt die Hoffnung auf eine baldige Eindämmung der Pandemie und eine darauf folgende V-förmige wirtschaftliche Erholung. Vor diesem Hintergrund sollte der Kurs von Nike eher steigen, bevor die Öffnung der Bücher Ende Juni eventuell für einen Abverkauf der Aktie sorgt.



Zum Chart





Nike (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 90,33 // 96,55 US-Dollar Unterstützungen: 84,66 // 78,58 US-Dollar

In der maximalen Ausdehnung verlor der Kurs von Nike beim Sell Off rund 42 % und hat im darauf folgenden Rebound wieder 30 %-Punkte davon aufgeholt. Nike hat also noch ein Potential von 12 %-Punkten, um das All time high vom Mitte Januar 2020 zu egalisieren. Auf dem Weg dorthin testet das Papier gerade die wichtige Widerstandsmarke bei 90 US Dollar. Dieser Widerstand dürfte bei erfreulichen Nachrichten über eine weitere Zurückdrängung der Pandemie in den nächsten Wochen nachhaltig überwunden werden. Als nächstes Ziel gerät der Widerstand bei 96,55 US-Dollar in den Fokus. Auch bei auftreten einer 2. Ausbreitungswelle in den USA sollten die Mitte März markierten Tiefpunkte nicht wieder erreicht werden. Denkbar sind jedoch Levels bei 84,66 US-Dollar und 78,58 US-Dollar.Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN KB1D05) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Aktienkurs von Nike erwarten, überproportional mit einem Hebel von 4 profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt dabei 24 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.



Dieser könnte im Basiswert bei 82,40 US-Dollar platziert werden. Beim Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,31 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: KB1D05

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,05 - 2,07 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 68,40 US-Dollar

Basiswert: Nike KO-Schwelle: 68,40 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 90,46 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 3,21 Euro Hebel: 4

Kurschance: + 55 Prozent Quelle: Citigroup

