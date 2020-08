Nikola - was nun?

Nikola hat am Dienstag Quartalszahlen vorgelegt und konnte die Börsianer nicht zufrieden stellen. Dabei ging es natürlich weniger um Umsatz, Gewinn oder Verlust, als um Prognosen und Entwicklung. Denn Nikola hat einen Umsatz von rund 35.000 Dollar. Am Abend scherzten wir, der T-Shirt-Verkauf laufe gut an. Denn der Wasserstoff-Truck ist noch Zukunftsmusik. Leider konnte man nicht wie erhofft mit neuen Partnern oder Kunden glänzen. Wir hatten auf Ankündigungen dieser Art gesetzt. Für unseren empfohlenen Turbo-Bull MA0934 auf Nikola ging es damit ein gutes Stück zurück. Wir empfehlen die Aktie jedoch weiterhin für spekulative Wasserstoff-Freunde und bleiben in unserem Börsendienst am Ball.