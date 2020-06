Nikola und Tesla – der Hype nimmt kein Ende

Weitere Suchergebnisse zu "Nikola Corp":

Die jüngste Entwicklung des auf Elektro- und Wasserstoffantrieb spezialisierten Start-Ups Nikola bringt selbst erfahrene Börsianer zum Staunen.





Quelle: wikifolio.com, Tesla

Obwohl Nikola noch kein einziges Fahrzeug verkauft hat, stieg die Marktkapitalisierung zeitweise auf 34 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr als bei altgedienten Autobauern wie Ford . Sogar noch fünfmal höher ist aktuell der Börsenwert von Tesla . Die Aktie ist vergangene Woche erstmals über die Marke von 1.000 Dollar gestiegen. Die Verluste durch das Coronavirus von immerhin fast 65 Prozent wurden damit in Rekordzeit wieder aufgeholt. Tesla-Chef Elon Musk hatte angekündigt, mit dem Sattelschlepper Semi in die Serienproduktion gehen zu wollen, und damit den Hype um die Aktie weiter befeuert.

Die Highflyer im Vergleich

Stephan Moser ( Stegamos ) ist über sein wikifolio Visionary Companies by Stegamos schon länger bei Tesla investiert. Gut die Hälfte der Position hatte er Anfang Februar (also vor dem Corona-Einbruch) mit 204 Prozent Gewinn veräußert. Mit einem Depotanteil von derzeit 18 Prozent ist die Aktie aber immer noch der zweitgrößte Titel in dem Portfolio, das auf „innovative Growth-Unternehmen“ setzt. Die Rallye bei Nikola hat den Trader zu einer Vergleichsanalyse motiviert.

