Nikola – der nächste Betrugsfall?

Manchmal braucht es nicht viel, um Investoren zu begeistern. Bei Nikola hatten – überspitzt formuliert – der vom Tesla-Namensgeber Nikola Tesla entliehene Firmenname sowie die Hoffnung auf einen wasserstoffbetriebenen Lkw ausgereicht, um beim Börsenwert an den Autoriesen Ford und GM vorbeizuziehen.

Quelle: Nikola

Dieses Niveau konnte das Unternehmen, das bislang noch kein einziges Fahrzeug verkauft hat, allerdings nicht lange halten. Erst in der vergangenen Woche ging es dann einmal mehr bergauf. Meldungen über eine Partnerschaft mit General Motors ließen den Kurs um 50 Prozent explodieren.

Erneut hielt die Freude nicht lange an. Die Aktie notiert wieder nahe Allzeittief. Auslöser dafür war ein Bericht der von Leerverkäufer Nate Anderson geführten Firma Hindenburg Research. Sie vermutet bei Nikola einen aufwendig inszenierten Betrug, wofür man auch umfangreiche Beweise gesammelt habe (Infos dazu unter hindenburgresearch.com). Die Beschuldigten wiesen die Vorwürfe zwar zurück, müssen sich nun aber den Ermittlungen der amerikanischen Börsenaufsicht SEC stellen. Die Reaktionen und Einschätzungen der wikifolio-Trader fallen darauf sehr unterschiedlich aus. Während auf Sicht von sieben Tagen die Käufer doch deutlich in der Überzahl waren, wurden gestern vermehrt Gewinne mitgenommen.

Die Zweifel bleiben

Zu den Skeptikern zählt zum Beispiel der stark auf ökologisch-ethische und nachhaltige Geschäftspraktiken achtende Manfred Wagner ( oekethic ). Er hatte in seinem Anfang 2013 gestarteten wikifolio oekethic Nachhaltigkeit im Sommer eine kleine Position bei Nikola eröffnet, weil ihn die Vision vom wasserstoffgetriebenen Truck faszinierte. Nach dem Deal mit General Motors nahm er vergangene Woche einen Gewinn von 15,5 Prozent mit. Darüber ist er jetzt natürlich extrem glücklich: „Rechtzeitig mit einem schönen Plus verkauft. Was an den Behauptungen von Hindenburg Research dran ist, bleibt abzuwarten. Die Reaktion von Nikola auf die Äußerungen hat mich auf jeden Fall nicht überzeugt. Ich warte hier ab - unter 20 Euro könnte ich nochmal rein.“

Eingestiegen ist er gestern dann tatsächlich schon bei 23,20 Euro, was an einer älteren Kauforder lag, die er „schlichtweg vergessen“ hatte. Konsequenterweise trennte er sich von der Position recht schnell wieder und wurde dabei sogar noch mit 31,5 Prozent Gewinn belohnt. „Nikola ist sehr volatil und dadurch auch eine gute Tradingposition. Aber nur mit kleinem Geld“, resümiert der Trader, der mit seinem wikifolio auf eine durchschnittliche jährliche Performance von 7,6 Prozent blickt.

+76,9 % seit 23.01.2013

+9,3 % 1 Jahr

0,75× Risiko-Faktor

EUR 64.049,73 investiertes Kapital

oekethic DE000LS9APU1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 2014201620182020501000-50 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 7,8 Prozent Mutiger Einstieg wurde belohnt

Olaf Bühler ( InvestSG ) hat den Abverkauf als Einstiegschance begriffen und gestern für sein wikifolio Brennstoffzellen und Wasserstoff zugegriffen: „Da Nikola seriöse Investoren hat und auch GM in Nikola Vertrauen hat, sollte langfristig positiver Newsflow zu erwarten sein.“ Zumindest kurzfristig ist der Trader für seinen Mut belohnt worden. Die Position liegt aktuell mit 19 Prozent im Plus. Das zu drei Viertel investierte wikifolio wurde Anfang 2019 aufgelegt und verbucht seitdem ein Plus von 69 Prozent. Investiert wird in Aktien „zukunftsträchtiger Unternehmen mit Alleinstellungsmerkmalen im Bereich Brennstoffzelle, Akku-Technologie, Wasserstoffgewinnung und Lagerung“. Ballard Power und Hexagon Composites kommen zusammen auf einen Depotanteil von knapp 30 Prozent.

+70,5 % seit 28.01.2019

+52,2 % 1 Jahr

1,10× Risiko-Faktor

EUR 294.029,36 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 Tesla US88160R1014 801.671,69 1262 54% 2 Apple US0378331005 1.452.950,40 883 61% 3 Nikola US6541101050 766.223,34 708 65% 4 Nvidia US67066G1040 798.397,81 536 61% 5 Amazon US0231351067 2.194.258,72 522 52% 6 HelloFresh DE000A161408 1.636.137,06 447 49% 7 Nel Asa NO0010081235 502.934,18 440 64% 8 Microsoft US5949181045 298.492,35 431 63% 9 BioNTech US09075V1026 184.715,54 366 58% 10 Facebook US30303M1027 683.872,11 316 63%

InvestSG DE000LS9NJ58 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbarJul 19Jan 20Jul 20501000-50 KennzahlenTrendthema Wasserstoff! Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben TageAlle wikifolios mit Nikola im Depot!

Welcher Trader setzt auf das Unternehmen?

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Disclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.