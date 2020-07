Nikola - jetzt einsteigen?

Das Vorbild für Trevor Milton mit seiner Firma Nikola Motors ist ohne Zweifel Tesla mit Elon Musk. Die Gemeinsamkeiten sind unverkennbar, nur hat Nikola einen noch weiteren Weg vor sich als Tesla zu Beginn. Man will die Brennstoffzelle für LKWs im großen Stil produzieren und damit Wasserstoff als Energieträger für die LKWs der Zukunft nutzbar machen. An den Finanzmärkten kam die Idee von Beginn an sehr gut an. Die Aktie zog von rund 60 Dollar auf 94 an. Wir hatten auch Feingold Research mehrfach gewarnt und die Aktie in einer anfänglichen Euphorie-Blase gehen. Mittlerweile ist Nikola deutlich gestutzt bei rund 30 Dollar. Immer noch eine sportliche Bewertung, denn man hat derzeit keine Umsätze und bringt 20 Milliarden auf die Börsenwage. Wir empfehlen auf dem aktuellen Niveau den Einstieg für risikogeneigte Anleger. In unserem Börsenbrief haben wir den passenden Turbo vorgestellt.