Nikola - Stunde der Wahrheit

Es wird Ernst für Nikola. Am Dienstag stehen die Quartalszahlen an. Aufgrund der noch nicht vorhandenen Produkte, schaut man natürlich primär auf Aussagen, Prognosen und Partner. Nikola wird möglicherweise einen genaueren Einblick in die Reservierungen liefern oder weitere Informationen zur Produktion des Wasserstoff-Trucks kommunizieren. Wir haben die Aktie bei 33 Dollar zum Kauf empfohlen. Der empfohlene Turbo-Bull ist rund 50 Prozent im Plus. Bleiben Sie dabei. Unsere täglichen Empfehlungen können Sie hier testen..

Liebe Abonnenten,

als Aktie des Tages möchten wir uns Nikola ansehen. Nikola setzt auf Batterie- und Brennstoffzellen-betriebene Lkw’s und will damit in den kommenden Jahren eine Art „Tesla für Trucker“ werden, wie die FAZ es kürzlich schrieb. Mit der Brennstoffzelle als Antrieb verknüpft man börsenseitig die Euphorie rund um Tesla auf der einen- und Wasserstoff-Aktien wie Nel Asa auf der anderen Seite. Das konnte man auch an der Bewertung nach dem Börsengang ( Reverse Merger) ablesen. Die Aktie war im Hoch mit rund 50 Milliarden Dollar bewertet ohne Umsätze zu erzielen. Wir hatten vor einigen Wochen auch bei Nikola vor der Blase gewarnt und vor einem Investment abgeraten. Mittlerweile ging es vom Rekord bei 93,99 Dollar kräftig zurück auf 30 Dollar. Heute steigt die Aktie auf 33 Dollar und wir finden Nikola auf diesem Niveau für eine spekulative Investition und Beimischung im Portfolio sehr spannend.

Produktidee: Morgan Stanley bietet einen günstigen Turbo mit WKN MA0934 und Hebel 2, 2. Der K.O liegt bei 20 Dollar. Höher sollte man aufgrund der hohen Schwankungen nicht unbedingt gehen. Der Schein kostet derzeit 1,050 Euro.

Presseschau:

Chart seit Start der Börsennotierung: