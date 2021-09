Nikola: Lügen, Laster, Leerverkäufe - kommt jetzt der Squeeze Out?

Short-Float-Anteil: 31.68 Prozent! Der LKW-Hersteller Nikola (NKLA) startet die Produktion in Kooperation mit IVECO und könnte noch einmal die Kurve kriegen.

Symbol: NKLA ISIN: US6541101050

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Nikola-Aktie verlor in den vergangenen sechs Monaten rund 27 Prozent ihres Kurswertes, konnte jedoch Mitte August einen Boden und im laufenden Monat ein höheres Pivot-Tief bilden. Auf der Oberseite bildete sich eine Widerstandslinie, die am gestrigen Dienstag einmal gekreuzt wurde. Der Tagesschlusskurs liegt knapp darunter.

Chart vom 21.09.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 10.71 USD

Meine Meinung zu NKLA:

Meinung: Im Vorjahr hatte das Unternehmen den Investoren Lügen aufgetischt, indem es einen vermeintlich produktionsreifen LKW-Prototyp mangels eigenen Antriebs einen Hügel hinabrollen ließ. Dies hatte zu einem Abverkauf der Aktie und auch zu Leerverkäufen geführt. Der aktuelle Short-Float-Anteil von 31.68 Prozent zeugt von einem massiven Vertrauensverlust. Es gibt allerdings Licht am Ende des Tunnels: das Unternehmen schreibt zwar noch keine schwarzen Zahlen, hat aber jetzt zusammen mit Iveco in Ulm den Bau batteriebetriebener Fahzeuge gstartet. Es liegen auch schon Bestellungen – etwa des Hamburger Hafens – vor. Der Bau von LKW mit Brennstoffzellentechnologie ist für 2023 geplant.

Setup:

Mögliches Setup: Der Chart formiert ein Bottomfishing-Setup, das sich – unterstützt durch den hohen Leerverkaufsanteil – sehr dynamisch nach oben entwickeln könnte, sobald die Widerstandslinie überschritten ist. Die Veröffentichung der nächsten Quartalszahlen steht am 2. November an, so dass diese unseren Long Trade nicht stören würden. Weitere interesssante Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in NKLA.

Veröffentlichungsdatum: 22.09.2021

Bitte nehmen Sie nachstehenden Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis.

Analyse erstellt im Auftrag von

Risikohinweis:

Jedes Investment in Aktien, CFDs, Futures, ETFs, ETNs, ETCs sowie Hebelscheine (Optionsscheine) ist mit Risiken behaftet. Im schlimmsten Fall droht ein Totalverlust. Die in der Publikation dargestellten Informationen bzw. Meinungen und Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse und lassen keine Aussagen über zukünftige Gewinne oder Verluste zu. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert jedes Investments oder der Gewinn kann sowohl sinken als auch steigen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück.

Engagements in den von dem Finanzinformationsdienst oder Achim Mautz vorgestellten Finanzinstrumente bergen zudem teilweise Währungsrisiken.

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) sowie der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren:

Mitarbeiter des Finanzinformationsdienstes veröffentlichen ihre möglichen Interessenkonflikte jeweils mit ihrer Publikation.

Die aktuell gehaltenen Positionen von Herrn Achim Mautz finden Sie im Musterportfolio ratgeberGELD, welche im Traders Live Chat veröffentlicht werden. Des Weiteren werden diese Positionen auch im Daily Update auf RIDEthebull täglich veröffentlicht. Die gehaltenen Positionen bzw. mögliche Interessenkonflikte der Mitarbeiter werden jeweils im Blog “Welche Aktien kaufen?”, als auch im entsprechenden Alpha Chat bei Veröffentlichung der besprochenen Finanzinstrumente erwähnt.

Durch die Veröffentlichung und Verbreitung dieser Information kann eine gesteigerte Nachfrage an dem/den besprochenen Finanzinstrumenten zur Folge haben. Dies kann den Aktienkurs maßgeblich beeinflussen.

Hinweis auf Gebietsausschluss:

Die von dem Finanzinformationsdienst veröffentlichten Informationen richten sich ausschließlich an natürliche oder juristische Personen, die ihren Wohn- bzw. Geschäftssitzes in Österreich oder in der Bundesrepublik Deutschland haben. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst. Insbesondere enthält diese Publikation weder ein Angebot, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritannien, Kanada, Australien oder Japan.“