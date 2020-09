Nikola Corporation-Aktie – Auch das noch!

Wirklich gut sieht das ja nicht aus! Die Nikola-Aktie weiter abwärts! So rutscht der Wert gefährlich nah an das jüngste Tief vom 24. September 2020 bei 13,85 Euro heran. Sämtliche Trends sind abwärts gerichtet. Auch die 50-Tage-Linie ist fallend! Eine ähnliche Situation zeigt sich auch im auf US-Dollar basierten Kursverlauf der Titel von Nikola Corporation an der Heimatbörse, der NASDAQ. Die Aktie beschloss den letzten Handelstag bei 17,88 US-Dollar – nur noch knapp entfernt vom bisherigen Septembertief bei 16,15 US-Dollar. Die Umsätze sind hierbei fallend! Das Interesse der Bullen scheint doch wenig ausgeprägt zu sein. Eine irgendwie geartete “Umverteilungsphase”, die zu Gunsten der Nikola-Aktien interpretiert werden könnte, zeigt sich nicht! Das Risiko weiterer Verluste ist somit aus charttechnischer Sicht einfach vorhanden!

Derweil sinkt die Reputation des Gründers und Ex-Chefs von Trevor Milton! So bezichtigen zwei Frauen Milton des sexuellen Übergriffs. So sei eine Assistentin von Trevor Milton 2004 im Alter von 15 Jahren (Milton war dabei 22 Jahre alt) als auch eine andere Frau, eine Cousine von Milton, ebenfalls im Alter von 15 Jahren von diesem belästigt worden. Trevor Milton bestreitet die Vorwürfe!

Für die weitere Entwicklung der Nikola Corporation und der Nikola-Aktien wird jedoch die weitere Zusammenarbeit mit General Motors werden! So scheint der 2 Milliarden US-Dollar Deal zwischen GM und Nikola noch gar nicht in trockenen Tüchern zu sein. Die Sprecherin von GM, Juli Huston-Rough teilte mit, dass die Transaktion mit Nikola nicht abgeschlossen wurde. Die Gespräche sollen fortgesetzt werden. GM betont jedoch, dass man mit Nikola weiter zusammenarbeitet um die Transaktion abzuschließen. Denn als übergeordnetes Ziel sieht es GM an, Elektrofahrzeuge und deren Akzeptanz zu steigern.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.