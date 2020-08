Nikola Corporation Aktie: Lohnt sich das?

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte Nikola die Gemüter der Anleger und unsere Autoren haben sich in ihren Analysen einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes haben sie berichtet:

Der Stand! Derzeit ist Nikola im Abwärtstrend, obwohl es durchaus positive Nachrichten zu vermelden gibt.

Die Entwicklung! Eigentlich läuft es rund bei Nikola, denn das Unternehmen macht anscheinend seinem Versprechen, den Lkw-Handel mit völlig neuen Elektrofahrzeugen zu revolutionieren, alle Ehre. So soll für die Produktion von LKWs und Pickup-Trucks, die derzeit in Zusammenarbeit mit IVECO in Ulm hergestellt werden, nun eine Anlage im US-Bundesstaat Arizona gebaut werden. Das Projekt wird ca. 600 Millionen US-Dollar kosten und soll dann ca. 35.000 Sattelschlepper pro Jahr produzieren. Auf den Aktienkurs konnte sich das bisher nicht positiv auswirken. Es gab vielmehr Gewinnmitnahmen zu verschmerzen.

Die Stimmung! In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert und es ging vor allem um negative Themen.

Der Ausblick! Nun muss abgewartet werden, wie sich die Situation für Nikola weiter entwickelt und ob der Abwärtstrend schnell überwunden werden kann.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.

Dieses Unternehmen steckt dahinter …

Disclaimer

Die auf finanztrends.info angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.info veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. Finanztrends.info hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrendsw.info und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.info an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.info und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)