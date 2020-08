Nikola Corporation Aktie: Die Lage ist nicht ungefährlich!

In der ersten Augusthälfte vermochten die Bullen, die Aktie der Nikola Corporation wieder ansteigen lassen. Da zum Schluss dieses Anstiegs auch die 50-Tagelinie bei 43,32 US-Dollar überwunden werden konnte, sah es zu nächst so aus, als hätten die Käufer einen wichtigen Erfolg für sich verbucht.

Der Ausbruch entpuppte sich aber sehr schnell als ein Fehlsignal. Die Aktie kam über das am Ausbruchstag bei 47,45 US-Dollar ausgebildete Hoch nicht mehr hinaus, ging in einen Abwärtstrend über und fiel dabei erneut unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurück. Das Tief dieser Bewegung wurde am Montag bei 37,00 US-Dollar markiert. Seitdem läuft der Wert seitwärts.

Für die Bullen kommt es nun darauf an, möglichst schnell einen Wiederanstieg über den 50-Tagedurchschnitt bei 43,32 US-Dollar zu realisieren. Danach gilt es, das Hoch vom 13. August bei 47,45 US-Dollar erneut zu erreichen und nachhaltig zu überwinden. Können beide Aufgaben erfolgreich gelöst werden, hat die Aktie die Chance, die am 20. Juli zwischen 48,31 und 41,00 US-Dollar gerissene Kurslücke vollständig zu schließen. Nach dem Gapschluss sollten die Bullen versuchen, das Hoch vom 9. Juli bei 59,85 US-Dollar anzulaufen.

Verharrt die Aktie der Nikola Corporation hingegen auch weiterhin unter ihrem 50-Tagedurchschnitt bei 43,32 US-Dollar, sollte mit einem erneuten Rücklauf auf die 40,00-US-Dollar-Marke und das Hoch vom 4. August bei 39,81 US-Dollar gerechnet werden. Kann diese Unterstützung nicht behauptet werden, drohen weitere Abgaben in Richtung auf die 30,00-US-Dollar-Marke und das Julitief bei 29,00 US-Dollar.

Disclaimer

Die auf finanztrends.info angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar.