Nikola Corporation-Aktie – Der Abwärts-Knaller!

Trevor Milton, der Gründer und Chef von Nikola Corp., ist zurückgetreten. Dies wurde zum Wochenstart bekanntgeben! Vor Börseneröffnung nahmen die Anleger die Meldung zum Anlass, die Nikola-Aktien aus den Depots zu werfen. Mit einem Handelstief bei rund 24$ rutschte der Wert kräftig abwärts. Im Laufe des Handelstages konnte sich die Nikola-Aktie zwar leicht erholen. Doch die nach unten gerissene Kurslücke, auch als Gap bezeichnet, konnte nicht wieder geschlossen werden! Charttechnisch ist der Wert somit weiterhin sehr angeschlagen. So gilt wie bislang: Solange die 50-Tage-Linie nicht zurückerobert wird, besteht das Risiko weiterer Abgaben!

General Motors jedoch scheint aber zuversichtlich für die Zusammenarbeit mit Nikola zu sein. So kündigte der US-Autobauer an, den “Deal” mit Nikola weiter fortsetzen zu wollen! Für diese Lesart darf auch die Besetzung des Vorstandsposten von Nikola mit Stephan Girsky. Dieser war früher Vize-Chairman bei General Motors!

Auch JPMorgan ist durchaus positiv für Nikola eingestellt! So wurde zwar das Kursziel zu Wochenbeginn für die Nikola-Aktien von 45 auf 41 US-Dollar abgesenkt, doch darf das Kursziel von 41 US-Dollar mit einer Einschätzung “overweight” als Vertrauensbeweis für Nikola gewertet werden. Hintergrund für diese Einschätzung von JPMorgan und dessen Analysten Paul Coster beruht auf einem Gespräch mit dem Chief Financial Officer (CFO) von Nikola und Coster in der vergangenen Woche sowie der Bestätigung von Nikola, dass aufgrund der Betrugsvorwürfe bislang die Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter sich nicht von Nikola abwenden. Die Frage bleibt allerdings, ob sich das nicht noch in den kommenden Tagen und Wochen ändern könnte!

Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung bei Nikola dürfte den Wert weiter belasten. Erholungen treffen auf Widerstand. Das Risiko weiterer Abgaben noch nicht beendet!





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.