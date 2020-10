Nikola Corporation-Aktie – 30. November: Ein wichtiges Datum!

Anleger sind nicht gefeit davor, auf Betrüger hereinzufallen. Ob das diverse Firmen des Neuen Marktes waren oder das US-Unternehmen Enron! Oder eben Madoff, Wirecard und nun Nikola. Immer dann, wenn neue Innovationen versprochen werden oder ein Schneeballsystem mit krimineller Energie aufgebaut wird – die berühmten “schwarzen Schafe” sind immer da! Bei der Nikola Corporation konnte ein charismatischer Chef Gelder mit dem Versprechen auf eine neue Technologie in Verbindung mit “wir-retten-die-Welt” einsammeln. Nun aber ist der Wunschtraum geplatzt. Der Chef Trevor Milton auch durch Anschuldigungen des sexuellen Missbrauchs diskreditiert!

Letztlich könnte sich Nikola als bloßes “Design-Unternehmen” herausstellen. Die vielfach propagierte neue Technologie gibt es einfach nicht und außer tollen Entwürfen bleibt nicht viel. Nun will das Unternehmen zwar in Kürze ganze fünf Prototypen des E-LKW fertigstellen – doch die Komponenten hierzu werden soweit bislang bekannt wohl eher zugekauft.

Ausgesprochen relevant ist daher der Termin am 30. November 2020. An diesem Tag endet die Sperrfrist für Altaktionäre, Mitarbeiter, Investoren und Partner. Nach diesem Tag können diese ihre Nikola-Aktien verkaufen! Da bislang auch keine echte positive Nachricht verkündet wurde, um das überleben des Unternehmens sicherzustellen, besteht durchaus das Risiko, dass sich zum Dezember hin ein Abverkauf der Nikola-Aktie durchsetzt! Anleger sollten daher dieses Szenario mit in ihre Anlageentscheidungen einbeziehen!

Auch charttechnisch ist das Bild der Nikola-Aktie ein reines Desaster! Auch wenn sich der Wert von den jüngsten Tiefs erholen konnte. Das Ausgangsniveau des Crashs nach den Betrugsvorwürfen wurde bislang nicht mehr erreicht. Der Kurs pendelt knapp über der Marke von 20 Euro hin und her. Die 50-Tage-Linie ist fallend und notiert bei knapp 29 Euro.

Finanztrends by Stefan Salomon

