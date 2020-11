Nikola Aktie: Das wird jetzt wohl entscheidend!

Weitere Suchergebnisse zu "Nikola Corp":

Die Aktie von Nikola Motor zeigt sich in der aktuellen Börsenwoche mit leichter Tendenz nach oben. Bei 15,70 Euro notierten die Papiere des US-Truck-Entwicklers zum Handelsschluss am Freitag in Frankfurt, am Dienstag standen am Ende bereits 16,50 Euro auf dem Kurszettel. Dennoch beträgt das Minus bei der Nikola-Aktie aus der zurückliegenden Woche weiterhin rund acht Prozent. Seit Anfang Oktober hat der umstrittene Konzern sogar annähernd ein Viertel seines Börsenwerts eingebüßt. Wie es langfristig mit Nikola an der Börse weitergeht, entscheidet sich möglicherweise am 9. November.

Nikola präsentiert Quartalszahlen

Denn am kommenden Montag präsentiert die Nikola Corporation nach Börsenschluss in den USA seine Zahlen aus dem dritten Quartal 2020. Laut des Fachportals IT Times wird der US-Anbieter emissionsfreier Transport- und Infrastrukturlösungen, seine Ergebnisse in einer Telefonkonferenz vorlegen, zudem sei ein Webcast geplant. Dabei wird es wohl ausschließlich darum gehen, wieviel Verluste bei Nikola Motor angefallen sind. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres nämlich erwirtschaftete das Unternehmen „keinen nennenswerten Umsatz“, wie es in dem Bericht heißt. Das operative Ergebnis lag indes bei minus 86,64 Millionen US-Dollar (Vorjahr: minus 17,21 Millionen Dollar). Noch hat Nikola keinen einzigen seiner angekündigten Brennstoffzellen-Lkw auf die Straße gebracht.

Verstärkung von außen

Das unter Betrugsverdacht stehende Unternehmen, das die Öffentlichkeit über seine tatsächlichen technologischen Fähigkeiten getäuscht haben soll, hat sich kurz vor den Quartalszahlen Verstärkung für das Board of Directors von außen geholt – wohl auch um Vertrauen aufzubauen. Der neue “independent director” bei Nikola, Bruce Smith, verfügt laut Mitteilung über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in der Fertigung und habe zahlreiche Unternehmen geleitet, hieß es am Freitag. Nach Nikola-Angaben ist Smith derzeit Chairman und Chief Executive Officer von Detroit Manufacturing Systems (DMS), einem bedeutenden Zulieferer für globale Automobilmarken.





