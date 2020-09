Nikola-Aktie: Das wird jetzt richtig schwer!

Bis heute fußt der Erfolg von Nikola allein auf Versprechungen und Hoffnungen. Noch hat der Konzern keinen einzigen Wasserstoff-LKW produziert und es gibt immer mehr Zweifel darüber, ob die hohen Vorbestellungszahlen realistisch sind. Erst kürzlich hagelte es schwere Vorwürfe von Seiten der Short Seller, welche in dem Wasserstoff-Konzern nicht mehr als einen einzigen Betrug sehen. Demnach handele es sich um nicht mehr als ein Konstrukt, um in kurzer Zeit möglichst viele Investorengelder einzusammeln. Dass der Gründer Trevor Milton Anfang der Woche seinen Posten als Vorstand räumte, sorgt nicht unbedingt für zusätzliches Vertrauen.

Zwar gab es von Seiten des Konzerns bisher noch kein Schuldeingeständnis und die Betrugsvorwürfe weisen die Verantwortliche unverändert vehement von sich. Dennoch hat das Vertrauen der Anleger stark gelitten und es dürfte eine schwierige Aufgabe sein, dieses wieder herzustellen. In jedem Fall muss Nikola jetzt Tatsachen liefern. Große Versprechungen alleine werden nicht mehr ausreichen, um die Aktie wieder zu neuen Höhenflügen animieren zu können. Da die Produktion sich noch immer im Aufbau befindet, darf bezweifelt werden, dass es zu einer kurzfristigen Gegenbewegung kommt.

Angesichts der jüngsten Entwicklungen dürfte es kaum jemanden überraschen, dass die Nikola-Aktie enorm Federn lassen musste. Auch am Mittwoch war der Abwärtstrend weiterhin aktiv, bis zum Nachmittag ging es um knapp drei Prozent in Richtung Kurskeller. Das Papier segelte dabei mit Karacho an sämtlichen nennenswerten Unterstützungen vorbei, sodass mittlerweile auch die Charttechnik gegen Nikola spricht. Zwar ist eine Erholung dadurch nicht zwangsläufig ausgeschlossen. Davon ausgehen sollten die Aktionäre jetzt aber erst einmal nicht.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.