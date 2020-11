Nikola Aktie: Das hat sie überzeugt!

Nein, die zurückliegende Woche war wahrlich nicht die schlechteste für Nikola Motor an der Börse. So haben sich die Papiere des US-amerikanischen Truck-Entwicklers von 17,85 Euro noch am vorvergangenen Freitag auf 22,50 Euro vor diesem Wochenende verbessert. In den zurückliegenden fünf Handelstagen hat die Nikola-Aktie somit um rund 26 Prozent zugelegt. Wie ist das bei einem solch umstrittenen Unternehmen zu erklären? Ganz offenbar hat der neue Chef die Märkte überzeugt.

Einen massiven Einbruch nämlich hatte die Aktie von Nikola erlebt, als Ende September bekannt wurde, dass ein geplanter Deal mit General Motor geplatzt war, voerst zumindest. Von 25,20 Euro ging es damals binnen zweier Handelstage hinab auf nur noch 13,95 Euro. Die geplante Partnerschaft umfasst neben der Nutzung der Batterietechnologie von GM durch Nikola vor allem die Entwicklung des Pickup Badger. Die Unterzeichnung allerdings kam nicht zustande, da Nikola sich seit einiger Zeit massiven Betrugsvorwürfen durch einen Shortseller ausgesetzt sieht. Völlig ausgeräumt sind die Anschuldigungen bis heute nicht, GM hat sich Bedenkzeit bis Anfang Dezember erbeten. Wird der Badger, das planmäßig volumenstärkste Projekt von Nikola, also möglicherweise niemals kommen?

Mark Russell, Nachfolger des im Zuge der Vorwürfe zurückgetretenen Nikola-Gründers Trevor Milton, hat laut Medienberichten gegenüber Yahoo Finance nun erklärt, „dass der Konzern seine Pläne auch ohne den Partner GM weiterverfolgen werde, sollte es hier zu keiner Einigung kommen“. Er nannte dies den Basisplan von Nikola, lange vor vor den GM-Verhandlungen. Man verfüge selbst über ein Brennstoffzellenprogramm, „an dem wir seit einigen Jahren mit Bosch arbeiten“, wird Russel zitiert. „Wir haben natürlich ein Batterieprogramm – wir gehen mit unseren eigenen batterieelektrischen Fahrzeugen in Produktion.“ Was wie ein Abgesang auf die GM-Kooperation klingt, hat die Anleger aber offenbar beruhigt. Nun muss sich zeigen, für wie lange.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.