Nikola-Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Nikola-Aktie konnte sich in den letzten Tagen besser entwickeln, als viele es wohl gedacht hätten. Nachdem der Titel Ende Dezember bei 12,35 Euro aufgeschlagen war, konnte er sich bis Handelsschluss am Mittwoch wieder bis auf 13,50 Euro erholen.

Zwar ging es am Montag noch rapide mit den Kursen bergab. Davon konnte die Nikola-Aktie sich mit ansehnlichen Zugewinnen am Dienstag und Mittwoch aber wieder vollständig erholen. Man könnte in den Entwicklungen der letzten beiden Wochen schon fast einen Aufwärtstrend erkennen. Allerdings ist es noch deutlich zu früh, um bereits in Euphorie zu verfallen.

Noch immer muss sich Nikola mit heftigen Betrugsvorwürfen herumschlagen, die längst nicht entkräftet werden konnten. Eben diese Tatsache führt dazu, dass die Leerverkäufer aktiver denn je sind und damit Kräfte am Werk sind, die aktiv den Kurs weiter in die Tiefe stürzen wollen.

Manche Analysten sehen schon jetzt die Möglichkeit, dass die Kurse in den kommenden Wochen noch unter die Marke von 10 Euro fallen könnten. Von einer Entwarnung kann also noch keine Rede sein. Das gilt umso mehr, sollten wir noch weitere Hiobsbotschaften von geplatzten Partnerschaften oder ähnlichen Dingen zu hören bekommen.

Vermutlich will der eine oder andere derzeit die vermeintlich niedrigen Kurse für einen Einstieg nutzen. Immerhin wurde die Nikola-Aktie selten so günstig wie jetzt gehandelt. Eine solche Strategie geht allerdings mit einem enormen Risiko einher, da vieles bei dem Hybrid-Truck-Hersteller vollkommen im Dunkeln liegt und nicht abzusehen ist, welche Richtung die Aktie in diesem Jahr einschlagen wird.

Am gestrigen Mittwoch ließen die Käufer sich von den Kritikern nicht aus der Ruhe bringen. So ging es mit der Nikola-Aktie um 2,27 Prozent in Richtung Norden, womit wohl nur die Wenigsten gerechnet haben dürften. Die Zugewinne sollen an dieser Stelle nicht schlechtgeredet werden. Sie stehen aber auf einem mehr als instabilem Fundament.





