Nikola Aktie: Was für ein Comeback!

Die Aktie von Nikola Motor hat am Dienstag an der Börse endgültig ihr Comeback erlebt. Waren die Papiere des US-Brennstoffzellentruck-Entwicklers schon seit Tagen auf einem guten Weg, setzte ein Tagesplus von zweitweise mehr als 25 Prozent auf bis zu 31,30 Euro der Entwicklung jetzt die Krone auf. Was den Hype um die Nikola-Aktie derzeit nährt, ist unklar. Es könnte mit dem wundersamen Aufstieg von Clean Power Capital zusammenhängen. Die Beteiligungsgesellschaft aus Vancouver hat seinen Börsenwert seit Monatsanfang um mehr als 200 Prozent gesteigert – und könnte Nikola zum Durchbruch verhelfen.

Wasserstoffproduktion direkt an der Tankstelle





Begründet liege der rasante Anstieg bei Clean Power Capital darin, „dass die Holding Ende Oktober einen 90-prozentigen Anteil am kalifornischen Startup Powertap erwarb“, berichtet das Magazin Focus. Was das mit Nikola zu tun hat? Powertap habe eine Technik patentiert, mit der sich Wasserstoff direkt an Wasserstoff-Tankstellen gewinnen lasse, so der Bericht. Damit wolle das Startup in Nordamerika ein Versorgungsnetz aufbauen, bei dem etwa Lkw günstiger tanken könnten als bei Tankstellen, bei denen der Wasserstoff angeliefert werden muss. Einziges Manko: „Der Tankstellenbetreiber betreibt bisher noch gar keine Tankstellen“, heißt es lapidar. 2021 soll die erste in Betrieb gehen, als Prototyp.

Nikola testet 2021 erst Mal elektrisch





Doch ein solches Szenario kennen Nikola-Anleger: Das US-Unternehmen ist ebenfalls vor allem groß in Ankündigungen. Noch hat es kein einziger Brennstoffzellen-Truck auf die Straße geschafft. Immerhin soll laut Mitteilung vom 9. November der erste von insgesamt fünf Nikola Tre BEV-Prototypen im IVECO-Werk in Ulm fertig montiert worden sein. Erste Tests mit dem rein elektrischen Truck sollen im ersten Quartal 2021 folgen. Wann der erste mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Laster auf den Markt kommt, steht weiter in den Sternen. Die Zeit aber drängt ja offenbar nicht, die passenden Tankstellen sind ja ebenfalls noch nicht fertig.





