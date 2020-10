Nikola Aktie: Völlig verrückt!

Die vermeintliche Erfolgsgeschichte von Nikola Motor, Brennstoffzellen-Truck-Entwickler aus den USA, hat zuletzt deutliche Kratzer abbekommen: Zu Betrugs- und Täuschungsvorwürfen kamen zuletzt noch Anschuldigungen gegen den mittlerweile zurückgetretenen Nikola-Gründer Trevor Milton wegen sexuellen Missbrauchs. Aus einer eigentlich für diesen Mittwoch geplanten Unterschrift über eine Partnerschaft mit General Motors (GM) wurde ebenfalls nichts. Und was macht die Nikola-Aktie? Sie spielt völlig verrückt und schießt um zwischenzeitlich mehr als 50 Prozent nach oben. Wie ist das zu erklären?

Bei 14,50 Euro hatte die Nikola-Aktie am Mittwoch ihren vorläufigen Tiefststand erreicht, am Donnerstag waren die Papiere des US-Unternehmens dann kurzzeitig wieder 23,00 Euro wert. Auch wenn davon am Freitag im frühen Handel nurmehr gut 20 Euro übrig geblieben sind, ist die Verbesserung noch immer enorm. Der Hintergrund: Zwar ist die vorgesehene Kooperation zwischen GM und Nikola, im Zuge derer sich der US-Autobauer mit elf Prozent an dem Truck-Entwickler beteiligen sollte, am Mittwoch geplatzt. Allerdings wohl nur vorübegehend: Laut Medienberichten haben sich die Unternehmen nun bis zum 3. Dezember Zeit gegeben, ein neues Abkommen zu unterschreiben. Nach Informationen des US-Börsensenders CNBC sei es durchaus möglich, dass GM dann sogar mehr als die bislang vorgesehenen Anteile an Nikola halten werde. Die Folge war der deutliche Kurssprung.

„Der höhere Anteil von GM an Nikola könnte damit zu tun haben, dass die Nikola-Aktie seit Bekanntgabe der strategischen Partnerschaft mehr als die Hälfte an Wert verloren hat“, heißt es dazu beim Handelsblatt. Ursprünglich sei der Wert des Deals auf zwei Milliarden US-Dollar beziffert worden, die GM in Nikola-Aktien erhalten sollte. Diese Summe reicht – Stand heute – in der Tat für deutlich mehr. Zur Erinnerung: Die Papiere von Nikola Motor, das sich gern als Tesla der Lkw-Branche sehen würde, wurden am 9. September noch bei 46 Euro gehandelt.





