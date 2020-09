Nikola Aktie: Verdammt kurze Wirkung!

Es ist gerade einmal drei Wochen her, da notierte die Aktie von Nikola Motor bei mehr als 46 Euro. Es wirkt wie aus einer anderen Welt. Nach den massiven Betrugsvorwürfen durch Shortseller Hindenburg Research fielen die Papiere des US-amerikanischen Truck-Entwicklers seitdem um mehr als 50 Prozent. Zum Start in die neue Börsenwoche allerdings ging es mit der Nikola-Aktie zeitweilig um mehr als sechs Prozent aufwärts, doch die Zuversicht hielt nicht allzu lange. Ein Gerücht hatte seine Wirkung offenbar verdammt schnell aufgebraucht.

Bei einem Kurs von nur noch 16,50 Euro war die Aktie von Nikola am Freitag in Frankfurt aus dem Handel gegangen. Am Montag gegen Mittag standen kurzzeitig wieder 17,55 Euro zu Buche. Was war geschehen? Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg seien die Verhandlungen von Nikola mit dem Energiekonzern BP über den Bau von Wasserstofftankstellen weiterhin im Gange, berichtete unter anderem die Anlegerseite Der Aktionär. In der vergangenen Woche habe das Wall Street Journal noch vermeldet, die Gespräche mit BP lägen wegen der Betrugsvorwürfe speziell gegenüber Ex-Chef Trevor Milton auf Eis, so der Bericht. Was jetzt der Wahrheit entspricht, ist unklar. Offensichtlich verließ die Anleger nach der vermeintlich guten Nachricht ohnehin bald der Mut: Kurz nach 16 Uhr fiel die Nikola-Aktie wie ein Stein auf zeitweilig nur noch 15,60 Euro, konnte sich anschließend aber wieder etwas erholen.

Nikola Motor sieht sich seit Wochen heftigen Vorwürfen ausgesetzt: Das Unternehmen Hindenburg Research, das zugleich als Shortseller auf fallende Kurse bei Nikola spekuliert, hatte dem Entwickler von Brennstoffzellen-Lkw und seinem Gründer Milton Täuschung und Betrug unterstellt. Unter anderem sei ein Werbevideo eines scheinbar fahrenden Nikola-Lkw auf einem abfallendenden Gelände aufgenommen worden, der Truck aus eigener Kraft gar nicht fahrbereit. Die Nikola-Aktie fiel in der Folge massiv. Obwohl das Unternehmen die Vorwürfe vehement zurückwies und Hindenburg Research finanzielle Interessen unterstellte, war Trevor Milton vor einer Woche als Chairman bei Nikola zurückgetreten.

