Nikola-Aktie: Jetzt schlagen die Bären zu!

Wirklich gut sieht es für die Nikola-Aktie schon länger nicht mehr aus. Seit der Konzern sich schwere Betrugsvorwürfe gefallen lassen musste, lassen die Leerverkäufer nicht locker und setzen das Papier immer mehr unter Druck. Mit zu dem aktuell unschönen Negativtrend beigetragen hat das eher unbeholfene Verhalten des Managements. Es gelang nicht, die Anleger davon zu überzeugen, dass im Hintergrund noch alles im Lot ist. Ganz im Gegenteil, der plötzliche Abtritt des Gründers Trevor Milton ließ eher das Gegenteil vermuten. Noch ist nicht klar, ob die Vorwürfe ganz oder teilweise zutreffend sind. Die Anleger bekommen es dennoch mehr und mehr mit der Panik zu tun.

Nachdem die Nikola-Aktie nun schon seit Wochen in einem Abwärtstrend gefangen ist, kam es am Mittwoch zu einem neuerlichen Tiefpunkt. Nachdem die Aktie sich bis zum Handel am späten Nachmittag um fast neun Prozent verschlechterte, ging es mit den Kursen bis auf 16,70 Euro abwärts. Seit Juli hat der Titel schon mehr als drei Viertel an Wert verloren. Was genau die Aktionäre am Mittwoch zu den massiven Verkäufen drängte, ist bisher nicht ganz klar. Möglich ist, dass die Corona-Pandemie eine gewisse Rolle spielt. Nicht auszuschließen ist aber auch, dass Insider bereits etwas wissen, was noch nicht zu den Märkten durchgedrungen ist.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.