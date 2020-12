Nikola-Aktie: Ist jetzt alles verloren?

Weitere Suchergebnisse zu "Nikola Corp":

Erst im Jahr 2014 wurde die Nikola Corporation gegründet und trat mit großen Plänen auf. Mit den eigenen Hybridtrucks wollte das Unternehmen für eine echte Revolution sorgen und geizte auch abseits davon nicht mit großen Visionen für die Zukunft. Zu Anfang des Jahres wurde noch angekündigt, bis Ende 2020 für Furore zu sorgen.

Mittlerweile dürfte auch dem Letzten klar sein, dass viele der Visionen von Nikola nicht mehr als heiße Luft waren und sind. Bis heute hat der Konzern es nicht geschafft, eine echte Perspektive zu liefern. Stattdessen gibt es nur Träumereien, was sich auf den Aktienkurs bitter auswirkt.

In der zweiten Jahreshälfte hat die Entwicklung von Nikola eine dramatische Wendung genommen. Nachdem es zu Betrugsvorwürfen kam, die teilweise sogar bestätigt wurden, rutschte die Aktie ins Bodenlose. Bis heute konnte das Papier sich davon nicht ansatzweise erholen. Stattdessen rutscht sie in immer neue Tiefen.

Die negative Entwicklung setzte sich auch zu Beginn der neuen Woche fort, als die Nikola-Aktie um 3,2 Prozent in Richtung Süden rauschte. Dadurch kommt der Titel mittlerweile wieder bei 13,50 Euro an und befindet sich damit in direkter Nähe zum bisherigen Jahrestief.

Vieles deutet darauf hin, dass hier noch nicht das Ende des Abwärtstrends erreicht ist. Nikola könnte diesen einzig durch handfeste Zahlen noch irgendwie stoppen. Bisher sind aus Richtung der Konzernleitung aber weiterhin nur große Versprechungen und Träumereien zu hören. Den Aktionären ist das schlicht zu wenig, und das mit Recht.

Angesichts der geplatzten Partnerschaften mit GM und Bosch und der Tatsache, dass Nikola bis heute viel zu wenig geliefert hat, besteht die ernsthafte Befürchtung, dass die Aktie noch immer viel zu hoch bewertet ist. Der Teufel soll hier zwar nicht an die Wand gemalt werden. Unter dem Strich sind aktuell die Risiken aber weit höher als die verbliebenen Chancen.





