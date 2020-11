Nikola Aktie: Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Nikola Corp":

Die vergangene Handelswoche schloss die Nikola Aktie mit einem starken Plus von 22 Prozent ab. Und auch in die neue Woche startete die Aktie vielversprechend.

Es scheint mit der Nikola Aktie wieder so langsam aufwärts zu gehen. In den vergangenen Monaten kannte die Aktie nur den Weg gen Süden. Zwischen Anfang Juni und Ende September verlor der Kurs erschreckende 79 Prozent. Indes scheint die Aktie bei 15,00-17,00 EUR einen charttechnischen Unterstützungsbereich gefunden zu haben. Nach dem Abprall vor rund 2 Wochen konnte die Aktie um beachtliche 55 Prozent zulegen. Es wird spannend zu beobachten sein, ob der Aufschwung der vergangenen Tage anhält und einen Aufwärtstrend einleiten kann.

Der Grund für den Kursschub in den letzten Tagen war u.a. die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse. So schnitt das Unternehmen besser als erwartet ab. Beispielsweise beträgt der Verlust je Aktie 0,31 USD und war niedriger als erwartet. Analysten rechneten bei den EPS mit -0,33 USD. Auch die Liquidität fiel mit einer Cash-Reserve von 908 Mio. USD höher als erwartet aus.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nikola Corporation?

Auch bei der möglichen Partnerschaft zwischen Nikola und GM gab es eine positive Wende. So bekundet GM weiterhin Interesse an einer strategischen Partnerschaft. Denn wie die CEO Mary Barra bestätigte, werden die Verhandlungen fortgesetzt. Indes soll der Vertragsabschluss bis zum 03. Dezember 2020 unter trockenen Tüchern sein. Für die 11-prozentige Beteiligung an Nikola soll GM 2 Milliarden US-Dollar bereitstellen. Im Oktober hatte Mark Russell, CEO von Nikola, noch mit seinen Äußerungen für Verunsicherung bei den Anlegern gesorgt.

Der Aufschwung im Kursverlauf spiegelt sich auch in den Analysteneinschätzungen wider. So gab es einige Analysten-Updates. Von den insgesamt 6 Analysteneinschätzungen erhält die Aktie 3-mal ein ‘Buy’-Rating. Darüber hinaus sind 2-mal die Einstufung ‘Hold’ und 1 ‘Sell’-Rating vorhanden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt derweil 30,33 USD. Das höchste Kursziel hingegen wird 47,00 USD angegeben.





