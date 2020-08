Nikola Aktie: Hammer!

Nikola hat in den vergangenen Tagen einen relativ großen Kursrutsch erlebt. Dies wurde als Zusammenbruch bewertet – doch offensichtlich ist der Abverkauf schon wieder gebremst. Am Montag hat der Wert mehr als 4 % zugelegt: Ein Hammer! Denn Nikola hat vor einigen Tagen Quartalszahlen vorgelegt und dabei massiv enttäuscht. Dies war der erste Quartalsbericht nach dem Gang an die Börse, womit die Investoren / Analysten zum ersten Mal Gelegenheit hatten, solche Zahlen zu präsentieren.

Deshalb kam es offenbar zu dem genannten kleineren Abverkauf. Wirtschaftlich betrachtet hat sich an der Kritik zum Quartalsbericht wenig geändert. Die Zahlen sind schlicht ernüchternd gewesen – allerdings erwartbar, so die Analysten.

Nikola: Trend greift

Am Ende jedoch ist der Kurs möglicherweise davon abhängig, wie sich die Trends an den Märkten entwickeln. Der Aufwärtstrend hält nach den Eindrücken am Montag offensichtlich an. Die Aktie könnte nach einem größeren Absturz seit Ende Juni nun einen Turnaround schaffen. Damit ist zumindest die Abwärtstrendgerade, die seit Ende Juni konstruierbar war, überwunden worden. Die nächste Hürde könnte bereits bei 60 Euro liegen – dieses Hindernis gilt gleichzeitig unter den Charttechnikern als erstes Kursziel. Die Notierungen dürften diese Zone bei dem aktuellen Erholungstempo jedoch nicht sehr schnell erreichen – Charttechniker verweisen darauf, dass die Kurse zumindest nicht auf weniger als 30 Euro sinken sollten.

Die technischen Analysten schließen sich der vergleichsweise positiven Aufbruchstimmung derzeit wieder an. Der GD200 verläuft bei 19,78 Euro und ist mehr als 30 % entfernt. Der klare Vorsprung gilt als Beleg dafür, dass die Chancen auf eine Erholung deutlich besser geworden sind. Die relative Stärke wie auch das Momentum zeigen zumindest mittelfristig klar steigende Kurse an – immerhin.

