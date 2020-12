Nikola Aktie: Es bleibt reine Spekulation!

Mehr als 30 Euro war die Nikola-Aktie am 24. November noch wert, es wirkt wie aus einer anderen Zeit – und ist doch kaum mehr als zwei Wochen her. Auf bis zu 13,95 Euro waren die Papiere des US-Truck-Entwicklers zwischenzeitlich abgestürzt. Doch mittlerweile kämpft sich die Nikola-Aktie wieder mühsam zurück. Nach einem weiteren Aufschlag von 2,5 Prozent notierten die Anteilsscheine am Donnerstagmittag in Frankfurt wieder bei 15,45 Euro. Wie es langfristig mit dem Unternehmen und der Aktie weitergeht, bleibt allerdings reine Spekulation.

Denn nachdem der US-Konzern General Motors (GM) einer geplanten Partnerschaft mit Nikola Motor vor knapp zwei Wochen eine Absage erteilt hatte (und damit die Beendigung des E-Pickup-Projekts Badger wohl beschlossene Sache ist), ging kurz darauf auch der deutsche Partner Bosch auf Distanz zum umstrittenen US-Unternehmen. Laut des Fachportals elektrive.net hatte Bosch im vergangenen Jahr in Nikola investiert, zuletzt belief sich der Anteil demnach auf 6,4 Prozent. Nach Informationen der Wirtschaftsagentur Bloomberg habe der Zulieferer diesen Anteil nun auf 4,9 Prozent reduziert. „Die 2017 geschlossene Entwicklungspartnerschaft zwischen Bosch und Nikola bleibt aber offenbar bestehen“, so der Bericht. Bosch soll Brennstoffzellen für die in Europa ausgelieferten Lkw von Nikola bereitstellen – sollten diese je auf die Straße kommen.

Der Teil-Verkauf erfolgte nach Aussage von Bosch, nachdem eine Haltefrist für frühe Investoren in Nikola abgelaufen war. Dies war laut eines Sprechers am 30. November soweit. Mit anderen Worten: Die Robert Bosch GmbH konnte ihre Anteile gar nicht früher reduzieren, selbst wenn sie gewollt hätte. Anlass dazu hätte es durchaus bereits im September gegeben. Seitdem stehen Betrugsvorwürfe gegen Nikola im Raum, man habe Investoren, Anleger und die Öffentlichkeit über den tatsächlichen Stand der technischen Entwicklungen im Unternehmen getäuscht. Nikola wies die Anschuldigungen zwar zurück, dennoch nahm Firmengründer Trevor Milton im Zuge der Affäre seinen Hut.





