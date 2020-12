Nikola-Aktie: Allein gegen alle?

Weitere Suchergebnisse zu "Nikola Corp":

Noch vor gar nicht langer Zeit war die Nikola-Aktie eine der größten Hoffnungen an den Börsen. Der Gründer Trevor Milton vermarktete das Unternehmen als das nächste Tesla, was schon beim Namen anfing. Bei den Börsianern funktionierte die Taktik und die Kurse sind vor allem in diesem Jahr regelrecht explodiert. Mittlerweile hat Mills sich von Nikola verabschiedet und die Kurse sind um rund 80 Prozent eingetroffen, nachdem heftige Betrugsvorwürfe die Runde machten. Eine Erholung ist noch immer nicht in Sicht. Im Gegenteil, die Nikola-Aktie scheint immer weiter unter Druck zu geraten.

Nachdem sich General Motors zuletzt zumindest zum Teil von einem geplanten Deal mit Nikola zurückzog, folgt nun auch Bosch diesem Beispiel. Der deutsche Konzern kündigte an, seine Beteiligung an dem US-Hybridtruckbauer deutlich reduzieren zu wollen. In Zukunft wird jene bei unter fünf Prozent liegen, zuvor waren es och 6,4 Prozent. Nikola steht damit zunehmend allein auf weiter Flur und den Aktionären ist mehr als bewusst, dass das Potenzial im Falle eines Alleingangs stark begrenzt ist. Es hilft auch nicht eben weiter, dass die Betrugsvorwürfe von Seiten der Short Seller bis heute nicht überzeugend widerlegt werden konnten.

Die zahlreichen schlechten Nachricht verbieten der Nikola-Aktie derzeit regelrecht, wieder Ausflüge in höhere Kursregionen zu wagen. Stattdessen liebäugelt der Titel vielmehr mit neuerlichen Abstürzen. In der laufenden Woche fielen die Kurse immer wieder kurzzeitig unter die 15-Euro-Marke, die noch als eine der letzten Unterstützungen gilt. Am Donnerstag konnten die Bullen diese Linie noch knapp in den Handelsschluss retten. Es ist aber sehr daran zu zweifeln, dass dies noch lange gutgehen wird. Neben der miesen Nachrichtenlage spricht auch die Charttechnik gegen die Nikola-Aktie. Dem gegenüber stehen so gut wie keine Pro-Argumente. Einzig die vergleichsweise geringen Kurse könnten auf den ersten Blick verlockend erscheinen. Ob es sich deshalb lohnt, die enormen Risiken einzugehen, sei jedem selbst überlassen.





