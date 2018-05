Nikkei, Wirecard, SMA Solar – Zeit für Aktionen

Unser Favoritendepot bei Feingold Research wird ab 1.7.18 noch schöner, noch ausführlicher und vor allem Dingen – schneller für unsere Leser sowie exklusiv. Das war Ihr Wunsch und wir arbeiten gerade an der technischen Umsetzung. Solange dürfen sich alle noch daran erfreuen, dass wir weit vor dem DAX liegen seit Jahresbeginn und in den Mai mit zweistelligem Plus gehen. Im Favoritendepot bei Ayondo sind es seit Start 2015 sogar plus 67 Prozent – DAX plus 24. Viel mehr muss man nicht sagen, wenn man es zeigen kann. Zu den Aktionen: Im Nikkei-Bullnehmen wir zum zweiten Mal Gewinne mit – wir liegen 130 % vorne. Der Wirecard-Inliner bleibt im Depot – wir hatten bei plus 90% Gewinne kassiert – der kleine Rest bleibt drin.Im Discount-Call auf den EuroStoxx mit WKNnehmen wir Teilgewinne mit. Kaufen Sie ggf. tiefer! wieder nach. Zu 4,59 gehen wir mit plus 25% raus. Den DAX-Discounter DE000XM5G8U1 kassieren wir komplett – plus 4 Prozent – Soll voll erfüllt.

Den Discounter auf SMA Solar DD19JC verkaufen wir mit Plus 11 Prozent Gewinn.

Auch beim Discounter auf Exxon sagen wir goodbye – zu 60,41 Euro. Plus fünf Prozent genügen völlig. Unser Favoritendepot -hier zu sehen - liegt damit bei 222.000 Euro und somit seit Jahresbeginn bei plus 11 Prozent. Die Cash-Reserve steigern wir auf 40 Prozent. Warum? Weil wir sicher sind, dass wir 2018 nochmal billiger in den Markt kommen.

Übrigens – greifen Sie im Turbo auf Borussia Dortmund weiter zu – WKN MF30G9

Auch den Nasdaq Put HW7YBA kaufen Sie zur Absicherung noch einmal nach!

Wer mutig ist! kauft auf Öl den Inliner SC7X2P noch einmal nach.

Vorsichtigere bleiben bei den jüngst vorgestellten Alternativen.