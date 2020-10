Nike weist Adidas den Weg

Adidas Long: 50 Prozent Chance!

von Harald Zwick - 19.10.2020, 07:30 Uhr

Adidas wurde im Zuge der Pandemie-Maßnahmen ordentlich eingebremst. Jedoch wurden vom Konkurrenten Nike ordentliche Quartalszahlen gemeldet, die eine Erholung am Sportartikelmarkt als Ganzes bedeuten. Mehrere Impfstoffkandidaten stehen vor der Zulassung, was einen zweiten Lock Down entschärfen und den Marktteilnehmern die Ungewissheit nehmen sollte.

Adidas konnte nur teilweise von den guten Zahlen des Konkurrenten Nike profitieren. Ab dem Startzeitpunkt 17. August bis heute hat Nike 20 % an Kursgewinn eingefahren, wogegen Adidas nur gute 5 % zulegen konnte. Im imageträchtigen Marktsegment "Laufen" hatte Nike einen vierjährigen Vorsprung, den Adidas erst unlängst ausgleichen konnte. Im Detail handelt es sich um eine neue Zusammensetzung der Sohle, die um 4 % elastischer ist als herkömmliche Sohlen. Nie war ein Leistungssprung so signifikant. Athleten, die den Schuh tragen, werden später müde und bleiben länger schnell. Noch sind die Umsätze der neuen Technik bei Adidas überschaubar, doch konnte der Konzern aus Herzogenaurach beim Weltrekordlauf des Kenianer Eliud Kipchoge in Wien einen Marketing Coup landen, nachdem dessen Fabelzeit im Marathon von 1:59:40 um die Welt ging.

Zum Chart

Der Sell Off fiel bei der Aktie von Adidas mit 55 % vergleichsweise stark aus, nachdem die erfolgsverwöhnten Aktionäre in Q2 1,45 Euro Verlust pro Aktie verdauen mussten. Im gleichen Zeitraum 2019 konnten sie sich noch über einen Gewinn von 3,17 Euro freuten. Ab Mitte März bildet der Kurs im Einklang mit der Benchmark DAX einen Aufwärtstrend aus, der bis heute Bestand hat. Ab Bekanntgabe der Quartalszahlen am 6. August konnte der Kurs die Benchmark DAX in den wenigen Handelstagen um 10 Prozentpunkte übertreffen. Bis zur Egalisierung des All Time Highs besteht noch ein Kurspotential von 11 %. Dort wartet ein starker Widerstand beim Level von 315,19 Euro. Vorher wird die Magic Number von 290 Euro getestet, deren Überwindung bei aktuellem Umfeld jedoch nur eine Frage der Zeit sein sollte. Support besteht am Level von 268,33 Euro, der auch bei erneutem Aufflammen von Covid-19 nicht unterschritten werden sollte.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 290,00 // 315,19 Euro Unterstützungen: 268,33 // 235,38 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN JC5N65) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Adidas-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 4,48 profitieren und das Ziel bei 315,19 Euro ins Auge fassen (9,44 Euro beim Turbo-Zertifikat). Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt dabei 22 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 258,80 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,80 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JC5N65

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,22 -6,31 Euro

Emittent: JP Morgan Basispreis: 221,33 Euro

Basiswert: Adidas KO-Schwelle: 221,33 Euro

akt. Kurs Basiswert: 283,00 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 9,44 Euro Hebel: 4,48

Kurschance: + 50 Prozent Quelle: JP Morgan

