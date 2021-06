Nike sprintet auf neues Allzeithoch

1. Siemens Energy (WKN ENER6Y)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind am letzten Handelstag der Woche die Papiere von Siemens Energy. Zum Mittag gibt die Aktie rund 2,2% ab und notiert bei rund 25 Euro am DAX-Ende.



2. Nike (WKN 866993)

Gute Nachrichten für Nike-Aktionäre: Der Konzern aus Oregon legte gestern nach Handelsschluss in den USA starke Zahlen vor und konnte die Analystenerwartungen deutlich übertreffen. Vor allem das Online-Geschäft des Konzerns wächst rasant. Nike-Papiere sind auch in Stuttgart gefragt und markierten im frühen Handel bei rund 126 Euro ein neues Allzeithoch.



3. Daimler (WKN 710000)

Bei der Daimler-Aktie scheinen Anleger vor dem Wochenende Gewinne mitzunehmen. Die Papiere notieren rund 1,5% tiefer und gehören damit ebenfalls zu den Verlierern im deutschen Leitindex.