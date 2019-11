Nike: hatte der Sportartikel-Hersteller einen Fehlausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie legte im vergangen Halbjahr plus 9,5 Prozent zu und zeigte sich dabei relativ volatil. Seit rund 7 Tagen konsolidert das Wertpapier in der Range zwischen 89 und 91 USD, wobei die sich ausbildende Unterstützungslinie heute mit einer langen Kerze kurz verletzt wurde.

Chart vom 06.11.2019 Kurs: 89,48 USD





Meine Expertenmeinung zu NKE

Meinung: Das Unternehmen mit Sitz im Bundesstaat Oregon ist der führende Sportartikel-Hersteller der USA und auch chart-technisch sieht es momentan gut aus. Es hat sich inzwischen eine beachtliche Base aufgebaut, deren Spannung sich fulminant nach oben entladen könnte. Die heutige Verletzung der Unterstützungslinie wird dann im Nachhinein wahrscheinlich als Fehlausbruch interpretiert werden.

Mögliches Setup: Die oben genannte Range sollte für das Setzen des Kaufsignal und der Stopp Loss-Marke genutzt werden. Kursziel wäre das Allzeithoch knapp unter 97 USD. Die nächsten Quartalszahlen sind erst für Heiligabend terminiert. Das bietet die Chance bis dahin die Früchte des Swingtrades für den Weihnachtsbaum vorzubereiten.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in NKE.

