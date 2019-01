Nike-Puts mit 81%-Chance bei Kursrückgang auf 68$

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte der Kurs der Nike-Aktie (ISIN: US6541061031) die Korrekturbewegung der vergangenen Monate fortsetzen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Nike markierte am 21. September 2018 das aktuelle Allzeithoch bei 86,04 USD. Anschließend drehte die Aktie nach unten und setzte zu einer Korrekturbewegung an. Dabei fiel sie am 20. Dezember auf das bisherige Korrekturtief bei 66,53 USD zurück. In den letzten Tagen erholte der Aktienkurs sich wieder etwas. Er kletterte an den EMA 50 bei aktuell 74,10 USD und damit auch bis fast an den Abwärtstrend seit September. Dieser Trend verläuft aktuell bei ca. 76,07 USD. Eine klassische Bodenformation zeigt sich bisher nicht.

Ausblick: Nike könnte im Bereich zwischen 74,10 und 76,07 USD wieder nach unten abdrehen und die Korrekturbewegung der letzten Monate fortsetzen. Dabei könnte die Aktie in Richtung 64 USD und damit auf den langfristigen Aufwärtstrend seit dem Jahr 2009 abfallen. Ein Ausbruch über den Abwärtstrend seit September würde allerdings auf das Ende der Korrektur hindeuten und einen Anstieg in Richtung des Allzeithochs ermöglichen.“

Wer beim aktuellen Nike-Kurs von 73,62 USD Euro von einem bald eintretenden Kursrückgang auf zumindest 68 USD ausgeht, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Short-Hebelprodukten zu optimieren.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 75 USD

Der BNP-Put-Optionsschein auf die Nike-Aktie mit Basispreis bei 75 USD, Bewertungstag 15.3.19, BV 0,1, ISIN: DE000PP4RK04, wurde beim Nike-Kurs von 73,62 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,138 USD mit 0,40 – 0,42 Euro gehandelt.

Wenn die Nike-Aktie im kommenden Monat auf 68 USD nachgibt, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,68 Euro (+62 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 78,965 USD

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Nike-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 78,965 USD, BV 0,1, ISIN: DE000UX7FVU4, wurde beim Aktienkurs von 73,62 USD mit 0,51 – 0,53 Euro taxiert.

Bei einem Kursrückgang der Nike-Aktie auf 68 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – sofern der Nike-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – auf 0,96 Euro (+81 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nike-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nike-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek