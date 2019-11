Nike-Calls mit 81%-Chance bei Erreichen des Allzeithochs

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031) könnte die Nike-Aktie in den nächsten Tagen deutlich zulegen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Nike-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung auf. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte der Wert am 18. April 2019 auf ein Hoch bei 90,00 USD. Anschließend konsolidierte er in einem aufsteigenden Dreieck seitwärts. Aus diesem brach er am 25. September 2019 nach oben aus und kletterte anschließend auf ein neues Allzeithoch bei 96,87 USD. Dort setzten Gewinnmitnahmen ein. Die Aktie fiel auf das Dreieck zurück und schloss auch das Gap, das sie am 25. September gerissen hatte.

Ausblick: Die Nike-Aktie könnte in den nächsten Tagen deutlich zulegen. Das erste Ziel ist das Allzeithoch bei 96,87 USD. Später könnte der Wert sogar in Richtung 105,00-106,00 USD ansteigen. Sollte es allerdings zu einem Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 88,69 USD kommen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 81,00-80,50 USD gerechnet werden.“

Gelingt es der Nike-Aktie, die derzeit bei 91,67 USD Euro notiert, wieder auf das alte Allzeithoch bei 96,87 USD anstiegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 90 USD

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Nike-Aktie mit Basispreis bei 90 USD, Bewertungstag 17.1.20, BV 0,1, ISIN: CH0463693728, wurde beim Nike-Kurs von 91,67 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,102 USD mit 0,41 – 0,43 Euro gehandelt.

Wenn die Nike-Aktie in spätestens einem Monat wieder das bei 96,87 USD liegende Allzeithoch erreicht, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,77 Euro (+79 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 86,4748 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Nike-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 86,4748 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PX28BW8, wurde beim Nike-Aktienkurs von 91,67 USD mit 0,49 – 0,52 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Nike-Aktie auf 96,87 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,94 Euro (+81 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nike-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nike-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek