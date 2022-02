Nike – Akute Rutschgefahr

Der US-Sportartikelherstellerprofitierte noch bis Anfang November 2021 von der Gunst der Anleger, aber schon zuvor hatte sich eine deutliche Abschwächung der Aufwärtsbewegung angedeutet. Anschließend ging der Wert auf Tauchstation über und fiel in den Bereich von rund 140 USD zurück. Allerdings gibt es doch einige Zweifel an einer nachhaltigen Stabilisierung in diesem Bereich, weshalb es noch zu einem finalen Rutsch kommen könnte.

Insgesamt kann Nike auf erfolgreiche Jahre zurückblicken, innerhalb dessen Wertzuwächse auf 179,10 US-Dollar bis Anfang November letzten Jahres verzeichnet werden konnten. Aber bereits seit dem Spätsommer hat sich die Aufwärtsbewegung merklich abgeschwächt, die letzten Monate über waren von deutlichen Verlusten auf rund 140,00 US-Dollar geprägt. Damit liegt Nike zwar auf einen wichtigen Support aus Anfang letzten Jahres auf, allerdings mahnen die aktuellen Kursmuster weiter zur Vorsicht. Es könnte nämlich noch zu einem weiteren Kursrutsch kommen, ehe wieder eine Gegenbewegung einsetzt.

Hopp oder Top

Tendenziell könnte tatsächlich noch um 140,00 US-Dollar ein tragfähiger Boden in der Nike-Aktie hervorgehen und würde sich anschließend für spekulative Long-Positionen anbieten. Allerdings mahnt der abgeflachte Kursverlauf in diesem Jahr zu erhöhter Vorsicht, weil sich derzeit ein fallendes Dreieck andeutet. Solche Formationen werden in der Regel zur Unterseite aufgelöst und könnten Abschlagspotenzial um weitere zehn Dollar auf rund 130,00 US-Dollar hervorrufen. Spätestens ab dem Niveau des 200-Wochen-Durchschnitts bei derzeit 115,79 US-Dollar dürfte aber wieder eine längere Gegenbewegung einsetzen. Vorläufig allerdings wird die Nike-Aktie auf der Short-Seite gesehen.

Widerstände: 145,54; 146,95; 149,68; 151,95; 153,03; 155,47 US-Dollar

Unterstützungen: 142,30; 141,20; 139,56; 138,03; 136,18; 133,89 US-Dollar

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Hebel Letzter Bewertungstag Nike HB08W2 2,91 111,531105 4,45 Open End Nike HB04QV 1,40 128,865862 9,56 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Hebel Letzter Bewertungstag Nike HB04R1 2,94 176,932558 4,22 Open End Nike HB2HRV 1,41 159,402858 8,64 Open End

