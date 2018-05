Nike-Aktie (Wochenchart): Trendbestätigung - Auf zu neuen Höhen - Chartanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Düsseldorf ( www.aktiencheck.de ) - Nike-Aktienanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) charttechnisch unter die Lupe.Während der letzten Wochen habe die Nike-Aktie ein wenig innegehalten und dabei aus charttechnischer Sicht eine klassische Schiebezone ausgeprägt. Zu dieser Phase des Luftholens sei es interessanterweise exakt im Dunstkreis des ehemaligen Allzeithochs vom Ende 2015 (68,05 USD) gekommen. Dank des neuen Rekordstands von 73,49 USD gelte das eingangs beschriebene Konsolidierungsmuster nun als aufgelöst und der zweifelsohne bestehende übergeordnete Haussetrend dürfte wieder Fahrt aufnehmen. Dafür spreche beispielsweise auch, dass die trendfolgenden Indikatoren MACD und Aroon zuletzt synchron neue Einstiegssignale generiert hätten. Die viel spannendere Frage sei allerdings, ob mit dem diskutierten Ausbruch nicht auch die größere Tradingrange seit Anfang 2015 zwischen 50 USD und knapp 70 USD endlich nach oben aufgelöst worden sei.Während sich aus dem kleineren Chartmuster ein Anschlusspotenzial bis knapp 80 USD ableiten lasse, welches zudem sehr gut mit einem Fibonacci-Projektionslevel (79,79 USD) harmoniere, halte das größere Pendant sogar ein Anschlusspotenzial von knapp 20 USD bereit. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich indes das oben genannte alte Allzeithoch bei 68,05 USD an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Nike-Aktie:61,67 EUR -0,71% (28.05.2018, 09:38)NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:72,25 USD +0,10% (25.05.2018, 22:01)ISIN Nike-Aktie:US6541061031WKN Nike-Aktie:866993Ticker-Symbol Nike-Aktie Deutschland:NKENYSE Ticker-Symbol Nike-Aktie:NKENike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, NYSE Ticker-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (28.05.2018/ac/a/n)