Niedrige Realzinsen positiv für Goldinvestments

Von der geldpolitischen Seite her ist kein nennenswerter Gegenwind für Gold zu erwarten. Gold sollte also seinen vor etwa zwei Jahren begonnenen Aufstieg fortsetzen





In den USA liegt der Realzins nur knapp über Null. Hierzulande ist er negativ. So konnte auch das World Gold Council feststellen, dass die Nachfrage nach dem edlen Metall in Deutschland bei einer Pro-Kopf-Betrachtung sogar höher ist als in Indien oder China. Fast alle bedeutenden Zentralbanken verfolgen eine lockere Geldpolitik.





Dazu kommen politische Unwägbarkeiten. In Deutschland gestaltet sich die Regierungsbildung mehr als schwierig, Parlamentswahlen demnächst in Italien bergen immer die Gefahr der Unruhe und auch die Brexitverhandlungen laufen äußerst zäh. Möglicherweise nehmen auch die Abspaltungstendenzen von Katalonien wieder zu. Auch in den USA bei Donald Trump läuft nicht alles rund, es gilt die Steuerreform umzusetzen. Zudem belasten der Nordkorea-Konflikt und die Krisensituation zwischen Saudi-Arabien und dem Iran.





Auch in Venezuela ist die Lage mit einer Inflation von über 700 Prozent prekär. Dies alles beeinflusst den Geldmarkt. Auch könnte es zu einer harten Landung bei den US-Aktienmärkten kommen, die bereits hoch bewertet sind. Wer würde profitieren? Der Goldpreis, damit auch die Goldunternehmen.





Bestens dürfte weiterhin GoldMining unter der Leitung des äußerst rührigen Chairmans Amir Adnani vorankommen. Mit dem Fokus auf Erwerb und Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika besitzt GoldMining ein Portfolio von Gold-und Kupferprojekten und sogar einem Uranprojekt. Gerade hat GoldMining zusätzliche Gebiete neben seinem Yellowknife-Projekt im Norden Kanadas zugekauft, so dass nun über 11.000 Hektar zum Projekt gehören.





Auch US Gold könnte für den Anleger ein lukratives Investment werden. Bald dürfte es die Explorations-Ergebnisse aus dem Herbst-Bohrprogramm der Liegenschaften Gold Bar North (Nevada), Copper King (Wyoming) und Keystone (Nevada) geben. Das Investmenthaus Roth Capital Partners empfiehlt US Gold zum Kauf und nennt als Kursziel 3,00 US-Dollar.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html