Nicola Mining findet auf Craigmont neue Kupfervorkommen

Die jüngsten Explorationsbohrungen auf dem historischen Craigmont Kupferprojekt von Nicola Mining (TSXV: NIM, FRA: HLI) in British Columbia deuten darauf hin, dass sich in unmittelbarer Nähe zu den noch vorhandenen untertägigen Stollen aus dem alten Abbau eine weitere bislang unerschlossene mineralisierte Zone anschließt, die das Unternehmen als „No. 3 Mineralized Body“ bezeichnet.

Die jüngste Bohrung CC-19-73 aus einer Serie von drei Bohrungen durchteufte erneut die erst kürzlich entdeckte und zuvor unbekannte Mineralisierung in der so genannten „Upper Zone“ auf einer Länge von 84 Metern mit 0,34% Cu (0,46% CuÄq.). Dieses Loch ist eine Step-out-Bohrung 50 Meter weiter westlich und zeigt die laterale Kontinuität der Upper Zone, die bereits in den ersten beiden Löchern durchteuft wurde.

Bei früheren Ressourcenberechnungen dieses Erzkörpers („No. 3 Mineralized Body“) wurde eine wahrscheinliche Reserve von 1.290.000 Tonnen mit 1,53% Kupfer ermittelt. Allerdings erfüllen diese historischen Berechnungen, die während des aktiven Bergbaus in den 70er Jahren gemacht wurden, nicht die strengen Vorschriften des National Instruments NI 43-101. Vielmehr diente die Ressourcenschätzung seinerzeit nur internen Berechnungen.



Peter Espig, der CEO des Unternehmens, sagte: „Das Bohrloch CC-19-03 hat wirklich spannende Ergebnisse geliefert. Wir haben zwar nicht die 1,0%-Kupferwerte in der Durchörterung des No. 3 Mineralized Body erhalten, die wir in der Pressemeldung vom 24. Juli 2019 bekannt gegeben hatten, wir haben jedoch einen bedeutenden Abschnitt oberhalb der 2400-Ebene und südlich der Grube durchteuft, der noch unerkundet zu sein scheint. Die Art der Mineralisierung in der Upper Zone ist außerdem insofern faszinierend, als sie augenscheinlich weniger typisch für den historischen Skarn-Erzkörper Craigmont ist. Wir haben sowohl eine Skarn- als auch eine Porphyr-Mineralisierung ermittelt, bei der auf jeden Fall weitere Untersuchungen angezeigt sind.“

Das Unternehmen arbeitet parallel an der Berechnung einer NI 43-101-konformen Ressource für die historischen Halden rund um die historische Tagebaugrube Craigmont, die schätzungsweise etwa 80 bis 90 Millionen Tonnen historisches Material enthalten.

